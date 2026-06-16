Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto di un uomo a Boscoreale, in provincia di Napoli, sorpreso a trasportare un ingente quantitativo di sigarette di contrabbando. L'individuo, che operava come fattorino per il food delivery, utilizzava le consegne alimentari come copertura per la sua attività illecita. L'episodio si è verificato il 16 giugno 2026, quando i militari del comando provinciale di Napoli hanno intercettato l'uomo. Questi si muoveva a bordo di uno scooter, indossando lo zaino arancione distintivo di una nota piattaforma di consegne a domicilio e trasportando, in aggiunta, un borsone dall'aspetto anonimo ma palesemente colmo.

L'attenzione dei finanzieri del gruppo di Torre Annunziata è stata attirata dal comportamento del conducente e dal voluminoso borsone. Durante il successivo controllo, è emerso che il contenitore celava ben cento stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa venti chili. Un quantitativo significativo che ha immediatamente fatto scattare l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Ulteriori verifiche hanno rivelato che l'uomo non era nuovo a tali illeciti, risultando già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici. A complicare la sua posizione, il motoveicolo utilizzato per il trasporto era sprovvisto di regolare assicurazione e la patente di guida del conducente era scaduta, aggiungendo ulteriori violazioni al quadro complessivo.

L'operazione e i provvedimenti giudiziari

A seguito della scoperta, le sigarette di contrabbando e il motoveicolo sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. L'uomo, colto in flagranza di reato, è stato condotto dinanzi al tribunale di Torre Annunziata per un processo per direttissima. In tale sede, l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto, riconoscendo la gravità dei fatti. Come misura cautelare, è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa della sentenza di merito. Il processo è stato rinviato, permettendo ulteriori approfondimenti prima della decisione finale.

Il contrasto al contrabbando di tabacchi nell'area di Napoli

L'episodio di Boscoreale si inserisce in un più ampio contesto di lotta al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, una priorità costante per le forze dell'ordine nell'intera provincia di Napoli.

La Guardia di Finanza, in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conduce regolarmente operazioni volte a stroncare questi traffici illeciti che danneggiano l'economia legale e la salute pubblica. Un esempio recente di tale impegno si è registrato presso l'aeroporto internazionale di Napoli, dove è stato effettuato un significativo sequestro. In quell'occasione, sono stati intercettati ben 108 chilogrammi di sigarette di contrabbando. La merce era occultata nei bagagli di due passeggeri, entrambi provenienti da Erevan. I responsabili di questo tentativo di introduzione illegale sono stati prontamente deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per il reato di contrabbando, e l'ingente carico di tabacchi è stato posto sotto sequestro, evidenziando la vigilanza continua delle autorità portuali e aeroportuali.