A un anno dalla scomparsa di Simone Besco, morto dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava in bicicletta, Sabaudia si prepara a ricordare il giovane con una fiaccolata in programma il prossimo 30 giugno. Un appuntamento che si annuncia particolarmente sentito dalla comunità, ancora profondamente segnata da una tragedia che ha colpito familiari, amici e cittadini.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di Simone e di offrire un momento di raccoglimento collettivo a quanti continuano a custodire il ricordo.

A distanza di dodici mesi, il suo nome resta impresso nella mente di chi lo ha conosciuto e di una città che non ha mai smesso di stringersi attorno alla sua famiglia.

Un ricordo che unisce la comunità

Nel corso dell'ultimo anno, il ricordo di Simone Besco è rimasto vivo attraverso numerose manifestazioni di affetto e vicinanza. La fiaccolata del 30 giugno si inserisce in questo percorso di memoria condivisa, con l'intento di trasformare il dolore in un momento di partecipazione e consapevolezza.

Un pensiero per tutti i giovani che non ci sono più

L'evento non sarà dedicato soltanto a Simone. La manifestazione vuole rappresentare anche un momento di riflessione per tutte le giovani vite spezzate troppo presto nell'ultimo anno, molte delle quali a causa di incidenti stradali che hanno lasciato famiglie e comunità nel dolore.