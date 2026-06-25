Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato un cambiamento significativo nel sistema di valutazione dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali. L'annuncio, avvenuto durante un incontro istituzionale, ha posto l'accento sulla necessità di collegare tale valutazione a obiettivi concreti e misurabili.

La nuova metodologia, come dichiarato da Fico, si fonderà su parametri oggettivi, con il chiaro proposito di incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini. "È fondamentale che la valutazione dei direttori generali sia legata al raggiungimento di risultati tangibili", ha sottolineato Fico, evidenziando l'importanza di un approccio trasparente e orientato ai risultati.

Il Nuovo Sistema di Valutazione: Obiettivi e Monitoraggio

Il sistema innovativo prevede l'assegnazione di obiettivi chiari e verificabili ai direttori generali, corredati da indicatori di performance specifici. Fico ha illustrato che la Regione Campania adotterà strumenti di monitoraggio per verificare periodicamente il progresso verso gli obiettivi prefissati. Questo meccanismo mira a responsabilizzare maggiormente i dirigenti e a garantire una gestione più efficace delle risorse pubbliche.

La trasparenza e la rendicontazione dei risultati saranno, come ribadito dal presidente, elementi cardine del nuovo modello. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rinnovamento della governance sanitaria regionale, con l'intento di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini e di rafforzare la fiducia nelle istituzioni sanitarie.

Il Ruolo Strategico della Regione Campania nella Sanità

La Regione Campania detiene la responsabilità dell'organizzazione e del controllo del sistema sanitario regionale, coordinando le aziende sanitarie locali e ospedaliere. Attraverso la definizione di obiettivi precisi e la successiva valutazione dei risultati, la Regione si propone di assicurare i livelli essenziali di assistenza e di promuovere l'efficienza nell'erogazione dei servizi. Il nuovo sistema di valutazione, annunciato da Fico, rappresenta un passo ulteriore e decisivo nell'ambito delle politiche regionali dedicate al miglioramento della sanità pubblica.