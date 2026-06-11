A Scisciano, in provincia di Napoli, un uomo di ottant'anni è stato denunciato dopo la scoperta di un canile abusivo. L'intervento, scattato a seguito di una segnalazione di presunti maltrattamenti, ha visto coinvolti i carabinieri della stazione di San Vitaliano e il personale sanitario della sezione veterinaria dell'Asl Napoli 3 Sud, che hanno ispezionato un terreno in via Molino.

Nel terreno recintato, adibito a un vero e proprio canile abusivo, le autorità hanno rinvenuto otto cani, tra cui sette cuccioli di chihuahua e un meticcio. Gli animali erano rinchiusi in gabbie di dimensioni estremamente ridotte e si trovavano in condizioni igienico-sanitarie deplorevoli.

Il meticcio, in particolare, era bloccato da una catena al collo. Le gabbie, oltre ad essere anguste, erano anche sporche, a testimonianza di una grave situazione di maltrattamento animale.

L'intervento delle autorità e le conseguenze immediate

A seguito degli accertamenti del caso, le autorità hanno proceduto con il sequestro dell'appezzamento di terreno dove era stato allestito il canile abusivo. Il proprietario, un 80enne già noto alle forze dell'ordine, è stato formalmente denunciato per maltrattamento di animali. Tutti gli otto cani sono stati immediatamente presi in carico e affidati a una clinica veterinaria convenzionata con l'Asl Napoli 3 Sud per ricevere le cure e l'assistenza necessarie al loro recupero.

Il ruolo dell'Asl Napoli 3 Sud nella tutela animale

L'Asl Napoli 3 Sud è l'azienda sanitaria locale competente per l'area che comprende Scisciano e numerosi altri comuni della provincia di Napoli. Le sue funzioni includono la tutela della salute pubblica veterinaria e la fondamentale prevenzione del maltrattamento animale. Questo avviene attraverso un'attività costante di controlli e interventi mirati, spesso in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, come evidenziato in questo specifico caso.

Le cliniche veterinarie convenzionate con l'Asl rappresentano un anello essenziale di questa catena di protezione. Sono strutture specializzate e abilitate a fornire assistenza medica e cure indispensabili agli animali che vengono sequestrati o recuperati in situazioni di emergenza, sia essa sanitaria o giudiziaria, garantendo loro un percorso di recupero e riabilitazione per gli esemplari più vulnerabili.