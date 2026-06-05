Una scultura in legno policroma del XVIII secolo, raffigurante Cristo in croce e alta 92 centimetri, è stata ritrovata dai Carabinieri dopo essere stata sottratta dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Pimonte. L'opera, considerata di altissimo pregio e di notevole interesse storico-artistico dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, verrà riconsegnata e ricollocata nell’edificio sacro, tornando così al suo posto legittimo.

Il trasferimento per la salvaguardia dell'opera

La storia della scultura è legata agli eventi che hanno interessato la chiesa di San Michele Arcangelo, dichiarata inagibile a seguito del terremoto del 1980.

Per proteggere la scultura da possibili furti e danneggiamenti, il parroco dell’epoca decise di trasferirla nella propria abitazione. Questa decisione fu presa per garantire la sicurezza di un bene culturale di tale importanza in un periodo di vulnerabilità.

Dopo il trasferimento del sacerdote, la custodia dell’opera passò al suo successore. Quest'ultimo, tuttavia, è deceduto ventisei anni fa. Da quel momento, la scultura è rimasta conservata presso i familiari del sacerdote defunto, in attesa di una soluzione che ne permettesse il ritorno alla comunità.

Il recupero e la riconsegna al patrimonio

L’intervento dei Carabinieri, operanti presso la Procura di Torre Annunziata e a Pimonte, ha permesso di rintracciare i familiari del sacerdote defunto.

Questi ultimi hanno confermato i fatti e consegnato spontaneamente la scultura alle autorità. La Soprintendenza ha ribadito l’importanza storica e artistica dell’opera, considerandola un bene di grande valore per la comunità locale e per il patrimonio culturale.

La scultura sarà riconsegnata ufficialmente alla chiesa di San Michele Arcangelo, dove verrà nuovamente esposta ai fedeli e ai visitatori. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso il recupero di un’opera che rappresenta un significativo esempio di arte sacra del Settecento, riaffermando l'impegno nella tutela del patrimonio artistico nazionale.