Una preziosa scultura in legno, precedentemente rimossa da una chiesa in provincia di Salerno per sottrarla a possibili furti, è stata finalmente ritrovata dai Carabinieri. L'opera, di notevole valore artistico e storico, era stata cautelativamente prelevata dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie a Casal Velino, nel territorio salernitano, ma la sua successiva scomparsa aveva generato preoccupazione.

Il recupero della scultura e le indagini

La scultura era stata inizialmente allontanata dalla chiesa per ragioni di sicurezza, in risposta a una serie di furti che avevano interessato la zona.

I Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli hanno condotto indagini approfondite, riuscendo a rintracciare l'opera in un'abitazione privata. Grazie all'efficace attività investigativa, la scultura è stata recuperata e prontamente restituita alla comunità parrocchiale di Casal Velino, che attendeva con ansia il suo ritorno.

L'opera d'arte, che raffigura una Madonna con Bambino, è stata datata al Settecento, testimoniando un'importante eredità storica e culturale. Il parroco della chiesa di Santa Maria delle Grazie aveva preso la decisione di trasferire temporaneamente la scultura proprio per proteggerla da eventuali atti illeciti. Tuttavia, la successiva denuncia di scomparsa aveva avviato le ricerche.

Il ritrovamento ha portato grande sollievo: “La comunità è profondamente legata a questa opera, che rappresenta un simbolo significativo di fede e di storia locale”, ha affermato il parroco, esprimendo la gioia per il rientro del bene.

La chiesa di Santa Maria delle Grazie: un patrimonio da tutelare

La chiesa di Santa Maria delle Grazie, situata nel comune di Casal Velino, in provincia di Salerno, è un edificio religioso di grande rilevanza per la comunità. Al suo interno custodisce diverse opere d'arte sacra di pregio, rendendola un punto di riferimento non solo spirituale ma anche culturale per il territorio. La presenza di beni di così alto valore storico e artistico ha sempre richiesto una particolare attenzione da parte delle autorità, in special modo per quanto concerne la prevenzione dei furti di beni culturali.

Il felice esito del recupero della scultura in legno è stato accolto con viva soddisfazione sia dalla comunità locale che dalle autorità. Questo evento sottolinea ancora una volta l'importanza cruciale della tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e religioso del territorio, un impegno costante per preservare l'identità e la memoria collettiva.