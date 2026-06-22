Il confine tra la resilienza eroica e le pratiche mediche borderline torna a far discutere il mondo dello sport. Questa volta, a sollevare un polverone mediatico sono le pesanti dichiarazioni dell'ex ciclista professionista francese Jérôme Pineau, che ha messo nel mirino una delle leggende assolute del tennis mondiale: Rafael Nadal.

Al centro della polemica non ci sono accuse di doping in senso stretto, bensì l'uso massiccio di infiltrazioni e antidolorifici a cui il fuoriclasse maiorchino ha fatto ricorso spesso in carriera per superare i cronici problemi fisici e scendere in campo.

Pratiche che, secondo Pineau, nel ciclismo avrebbero avuto conseguenze ben diverse.

L'attacco di Pineau: "Nadal non è un modello per i giovani"

Le parole dell'ex corridore transalpino, riprese dai media internazionali, sono state nette e prive di filtri. Pineau ha contestato la narrazione epica che spesso circonda gli atleti capaci di gareggiare stringendo i denti oltre ogni limite fisico, sottolineando come la percezione pubblica cambi radicalmente a seconda della disciplina.

"No, Nadal non è un buon modello per i giovani atleti. Dico solo che, in base a ciò che fa e dice, se fosse un ciclista, verrebbe condannato per aver gareggiato sotto l'effetto di antidolorifici."

L'ex ciclista ha poi approfondito il concetto, criticando la gestione della salute dell'atleta in funzione del risultato a tutti i costi:

"Si tratta di ignorare il proprio corpo, spingersi ancora più al limite fino a sentire dolore e causarsi nuovi problemi per curare un problema cronico."

Due pesi e due misure? L'eterno dibattito tra ciclismo e altri sport

Le dichiarazioni di Pineau toccano un nervo scoperto che da anni agita l'ambiente delle due ruote.

Il ciclismo, storicamente segnato dalle piaghe del doping e per questo sottoposto oggi a uno dei regimi di controllo e restrizione medica (come i regolamenti MPCC sull'uso dei cortisonici) più severi al mondo, si sente spesso vittima di un doppio standard etico rispetto a discipline come il calcio o il tennis.

Mentre nel tennis le infiltrazioni di anestetici per spegnere il dolore (come quelle al piede utilizzate da Nadal in storici trionfi del passato) vengono tollerate dai regolamenti e celebrate dai media come prove di epica resistenza, nel ciclismo odierno l'utilizzo di sostanze per alterare la percezione della fatica e del dolore è fortemente limitato o vietato.

Le parole di Pineau aprono così un dibattito profondo: lo sport d'élite può davvero definirsi un modello salutare per le nuove generazioni quando celebra il superamento del dolore attraverso la chimica medica? La discussione resta aperta.