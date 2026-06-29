Il segretario generale del Comune di Benevento, Riccardo Feola, è stato sospeso per dodici mesi dall'esercizio dei pubblici uffici e servizi. La notifica del provvedimento è avvenuta nella mattinata del 29 giugno 2026, eseguita dagli agenti della Digos della questura sannita e dai militari della Guardia di Finanza. La misura cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento, a seguito degli interrogatori preventivi tenutisi lo scorso 5 giugno.

La sospensione di Feola si inserisce nell'ambito di un'inchiesta riguardante la gara per la concessione del "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali".

In relazione alla stessa indagine, anche il gestore di fatto di un'impresa ha ricevuto un divieto temporaneo, della durata di dodici mesi, di esercitare la professione di consulente e di ricoprire uffici direttivi in persone giuridiche e imprese. Le indagini suggeriscono il coinvolgimento di altre persone.

Le reazioni e l'impatto amministrativo

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha espresso il proprio rammarico in una nota ufficiale: "Ho appreso, stamane, con rammarico, della misura interdittiva applicata al segretario generale Riccardo Feola. Auspico che possa chiarire l'estraneità ai fatti che gli vengono addebitati". Mastella ha inoltre precisato che le funzioni di Feola, a seguito del provvedimento di sospensione, sono state affidate al vicesegretario generale Raffaele Ambrosio.

Il primo cittadino ha voluto chiarire che "la vicenda in questione non ha alcuna connessione con altre inchieste giudiziarie in corso (gli inizi dell'indagine risalgono al 2024) e che il Comune, come emerge dagli atti d'indagine, è parte offesa". Ha ribadito, infine, "tanto la fiducia nella magistratura, quanto la necessità di attendere gli sviluppi in ossequio al principio del garantismo".

La mattinata del 29 giugno ha visto Palazzo Mosti, sede del Comune di Benevento, circondato da veicoli della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per l'esecuzione della notifica. La sospensione di Feola rappresenta un cambiamento significativo al vertice amministrativo dell'ente, sul quale il sindaco aveva precedentemente fatto gravare la responsabilità di alcune deleghe, assegnate a dirigenti già coinvolti in altre inchieste.

Il ruolo del Comune di Benevento

Il Comune di Benevento è l'ente amministrativo locale della città capoluogo dell'omonima provincia in Campania. L'ente è responsabile della gestione dei servizi pubblici locali, dell'organizzazione amministrativa e delle attività di governo del territorio, operando in conformità con le normative vigenti in materia di enti locali.