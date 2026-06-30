La Guardia di finanza di Napoli ha eseguito, lo scorso 26 giugno, un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società attiva nel settore alberghiero situata nel comune di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia. Il provvedimento ha interessato anche l'amministratrice di fatto e socia di maggioranza della stessa società. L'ammontare del sequestro è pari a 96.673,20 euro, cifra che corrisponde alla quota di capitale sociale detenuta dall'amministratrice. Tale misura è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli, sezione Criminalità economica, e condotte dai finanzieri della Compagnia di Ischia, hanno rivelato fondati elementi per ipotizzare il reato di infedeltà patrimoniale. Si ritiene che la persona indagata abbia realizzato atti di disposizione di beni sociali tali da cagionare un danno patrimoniale complessivo alla società stimato in oltre 300mila euro.

Le contestazioni mosse all'amministratrice

Le risultanze investigative indicano che l'amministratrice avrebbe permesso alla propria figlia di utilizzare, per fini privati, quattro camere d'albergo tra il 2020 e il 2024, sottraendole alla loro naturale destinazione ricettiva. Questa azione avrebbe generato un danno stimato in lucro cessante di oltre 176.000 euro.

A ciò si aggiunge il riconoscimento di compensi forfetari sproporzionati, per un totale di circa 46.000 euro, ai propri figli, già dipendenti della società, rispetto agli importi ufficialmente indicati nelle buste paga.

Tra le ulteriori irregolarità contestate, si evidenzia il trasferimento di circa 100.000 euro a una società non operativa, di fatto riconducibile ai figli dell'amministratrice. Questo credito è stato successivamente svalutato nel bilancio della società al 31 dicembre 2023, divenendo di fatto completamente inesigibile. Le indagini hanno inoltre accertato l'acquisto di beni del tutto estranei alle finalità sociali dell'azienda, per un valore superiore a 3.000 euro.

L'intervento della Guardia di finanza e della Procura

L'operazione è scaturita dalle indagini condotte dalla Compagnia di Ischia della Guardia di finanza, su delega della Procura della Repubblica di Napoli, sezione Criminalità economica. Il sequestro preventivo è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con l'obiettivo di tutelare il patrimonio della società alberghiera coinvolta e prevenire ulteriori danni.

Questa attività rientra nelle più ampie funzioni istituzionali della Guardia di finanza, costantemente impegnata nella prevenzione e repressione dei reati economico-finanziari. L'attenzione è focalizzata in particolare sulla tutela del patrimonio delle società e sulla garanzia della trasparenza nella gestione delle risorse aziendali, elementi fondamentali per la legalità economica.