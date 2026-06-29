Il 29 giugno 2026, i sindacati Fns‑Cisl, Sappe, Osapp e Uspp hanno organizzato un sit-in di protesta alla Casa circondariale di Avellino. Chiedono la sostituzione dell'attuale direttrice facente funzioni, Maria Rosaria Casaburo, con un direttore titolare, per una guida stabile e condizioni di lavoro dignitose per la Polizia penitenziaria.

La protesta è motivata dal sovraffollamento (670 detenuti su 500 posti) e dalla carenza di organico, che costringe pochi agenti a gestire numerose sezioni. L'assenza di relazioni sindacali, denunciano, compromette la fiducia e aggrava la sicurezza di agenti e detenuti.

Criticità gestionali e strutturali

Segnalate da anni gravi carenze gestionali: nuovi posti di servizio senza sicurezza, problemi nella gestione dei turni per carenza di personale, difficoltà nella rotazione agenti. Rilevate anche carenze strutturali e criticità nella gestione della sezione ex articolo 32. I sindacati lamentano la mancanza di corrette relazioni sindacali, con decisioni prese senza confronto preventivo. Tentativi di mediazione, inclusi quelli regionali, non hanno prodotto risultati.

Appello e richieste sindacali

Con la manifestazione, le organizzazioni sindacali richiamano l'attenzione di Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale e istituzioni per interventi immediati a tutela di sicurezza, dignità professionale e benessere del personale.

La richiesta principale è la rimozione dell'attuale direttrice e l'assegnazione di un nuovo direttore titolare, capace di ristabilire un confronto costruttivo e affrontare le criticità. La situazione ha generato una profonda frattura nelle relazioni sindacali e un aggravamento delle problematiche organizzative. L'obiettivo finale: garantire alla Casa circondariale di Avellino sicurezza, efficienza organizzativa e serenità lavorativa.