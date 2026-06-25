La governatrice di Porto Rico, Jenniffer González, ha rivolto un pressante appello alla calma alla popolazione dell'isola, in seguito all'emissione di un'allerta tsunami. Tale avviso è stato diramato dopo che due intense scosse di terremoto, con magnitudo di 7,1 e 7,5, hanno interessato la regione del Venezuela, con epicentro registrato in prossimità della sua costa. Il Sistema statunitense di allerta tsunami ha prontamente diffuso questa comunicazione cruciale per l'arcipelago caraibico, estendendo la precauzione anche alle vicine Isole Vergini.

Allerta per correnti marine e direttive di sicurezza

Nel suo messaggio ufficiale, ampiamente diffuso attraverso i canali social, la governatrice González ha fornito dettagli essenziali sulla natura dell'allerta. Ha specificato che l'avviso riguarda la potenziale formazione di forti e pericolose correnti marine lungo le coste di Porto Rico. Sebbene l'attenzione primaria sia focalizzata sulla fascia meridionale dell'isola, i potenziali effetti di tali correnti potrebbero estendersi e interessare l'intero arcipelago. Per salvaguardare l'incolumità pubblica, la governatrice ha esortato con fermezza sia i residenti che i numerosi turisti presenti a lasciare immediatamente le aree marittime e le zone balneari.

La raccomandazione è di non farvi ritorno fino a quando le autorità competenti non avranno emesso un nuovo avviso che dichiari il cessato pericolo.

Le raccomandazioni congiunte delle autorità

A supporto delle indicazioni della governatrice, anche il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti, con sede a San Juan, ha ribadito l'importanza della massima prudenza. Le raccomandazioni ufficiali includono l'imperativo di allontanarsi da spiagge, porti e marine, e di attenersi scrupolosamente e senza indugi alle istruzioni fornite dalle autorità locali preposte alla gestione dell'emergenza. L'emissione dell'allerta da parte del Sistema di Allerta di Tsunami degli Stati Uniti, in risposta diretta al significativo sisma venezuelano, evidenzia la serietà della situazione e la necessità di una risposta coordinata.

Le autorità competenti continuano a monitorare con assiduità l'evoluzione del fenomeno, impegnandosi a fornire aggiornamenti tempestivi e precisi alla popolazione per garantire la sua sicurezza e la corretta gestione di ogni eventuale sviluppo.