Il Venezuela è stato colpito da una grave emergenza a seguito di due potenti terremoti che hanno lasciato il Paese in uno stato di profonda crisi. Attualmente, si contano oltre 25.000 persone disperse, una cifra allarmante segnalata dal sito web appositamente istituito per raccogliere le denunce di scomparsa. Questo portale online si è rivelato uno strumento cruciale, permettendo ai cittadini di segnalare parenti e amici con cui i contatti sono stati interrotti, offrendo un barlume di speranza alle famiglie in cerca dei propri cari.

L'impatto devastante dei terremoti

Le scosse sismiche, di notevole intensità, hanno seminato distruzione. La prima, registrata mercoledì alle 18:04 ora locale, ha raggiunto una magnitudo di 7.2. A soli 39 secondi di distanza, una seconda scossa, più superficiale e quindi intrinsecamente più pericolosa, ha colpito con una magnitudo di 7.5. Questi eventi tellurici hanno provocato il crollo di numerosi edifici, in particolare nella capitale Caracas e nelle zone limitrofe.

Il bilancio ufficiale parla di 32 morti e oltre 700 feriti, ma le testimonianze dirette provenienti dalle aree colpite suggeriscono che il numero reale delle vittime potrebbe essere significativamente più elevato. La situazione sul campo è drammatica: a Chacao, un residente ha descritto il proprio immobile come inagibile, mentre altri palazzi nelle vicinanze sono stati completamente rasi al suolo.

Dalle macerie, in diverse località, si odono ancora grida di aiuto. Anche ad Altamira, i residenti hanno riportato scene di devastazione, con muri che si sono aperti e un'enorme nuvola di polvere che ha avvolto l'intera area.

La ricerca dei dispersi e il ruolo del web

Il sito web dedicato alle persone scomparse ha assunto un ruolo centrale nell'emergenza. Nelle ore immediatamente successive ai sismi, la piattaforma ha visto un'impennata nelle segnalazioni, raggiungendo rapidamente la cifra di oltre 25.000 persone considerate disperse. Parallelamente, i canali social media sono stati inondati da un flusso continuo di foto e messaggi di persone cercate dai propri familiari e amici. Un altro portale, desaparecidosterremotovenezuela.com, ha fornito dati aggiornati, indicando quasi 8.500 dispersi e, fortunatamente, più di 400 persone ritrovate in salvo entro la mattina di giovedì.

In risposta alla catastrofe, la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha dichiarato La Guaira, città costiera situata a circa 30 chilometri da Caracas e identificata come epicentro dei terremoti, una "zona disastrata". Qui, decine di edifici sono crollati, aggravando ulteriormente la crisi. L'interruzione prolungata dell'elettricità e le notevoli difficoltà incontrate dalle squadre di soccorso hanno reso indispensabile l'utilizzo di strumenti digitali per coordinare e facilitare le operazioni di ricerca e il ricongiungimento dei dispersi.