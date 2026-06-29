Sono cinque le vittime, tutte adulte, della sparatoria avvenuta a Stade, nel nord della Germania, nella Bassa Sassonia al confine con Amburgo. Lo ha riferito la polizia, che segnala anche diversi feriti, senza tuttavia fornire un bilancio definitivo.

I fatti nel centro storico

Gli spari sono stati esplosi intorno alle 13.15 nel centro storico della cittadina, che conta circa 50 mila abitanti. Secondo quanto riportato dai media locali, tra cui Bild e Ntv, non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all’interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze.

Le forze dell’ordine hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona, dove sono in corso accertamenti e operazioni di sicurezza.

Indagini in corso

Le prime informazioni restano parziali. La polizia ha confermato il bilancio di cinque morti, tutti adulti, e la presenza di diversi feriti, il cui numero non è ancora stato precisato.

Due persone sono state fermate. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, il possibile movente e l’esatta collocazione della sparatoria rispetto al centro giovanile citato da alcune fonti.