Il primo ministro britannico, Keir Starmer, ha duramente condannato le violente manifestazioni scoppiate la sera del 2 giugno a Southampton, nel sud dell’Inghilterra. Gli scontri, definiti da Starmer "vergognosi, ingiustificabili e inaccettabili", sono avvenuti durante una protesta legata all’omicidio di Henry Nowak, un diciottenne accoltellato a morte nel dicembre precedente. Le violenze, animate da attivisti di estrema destra, hanno causato il ferimento di almeno undici agenti di polizia e di un cane poliziotto. Due persone sono state arrestate in seguito agli episodi, durante i quali le forze dell'ordine sono state bersagliate con sedie, lattine, pietre e fumogeni.

La tragica vicenda di Henry Nowak e le polemiche sull'intervento della polizia

Henry Nowak è stato ucciso lo scorso dicembre in una strada di Southampton da Vickrum Digwa, un cittadino britannico di 23 anni con origini indiane e di fede sikh. Inizialmente, Digwa aveva falsamente dichiarato di essere stato vittima di un’aggressione a sfondo razzista da parte di Nowak. Un aspetto particolarmente controverso della vicenda riguarda l’intervento della polizia: all’arrivo degli agenti, Nowak, gravemente ferito, è stato ammanettato mentre il suo aggressore era ancora presente sulla scena. Solo in un secondo momento gli ufficiali si sono resi conto della gravità delle sue condizioni e hanno tentato di rianimarlo.

Questo episodio ha innescato un acceso dibattito pubblico sul comportamento delle forze dell’ordine, sulla gestione del crimine con armi da taglio e sulle accuse di discriminazione razziale all’interno del sistema giudiziario britannico.

Le dichiarazioni istituzionali e le richieste di responsabilità

Commentando gli scontri, il premier Starmer ha evidenziato che "la polizia ha serie questioni a cui rispondere" in merito alla gestione del caso Nowak e alle modalità di intervento. Ha inoltre ribadito la totale inaccettabilità delle violenze contro le forze dell’ordine, definendole "disgraceful and completely unacceptable". Anche la ministra dell’Interno britannica, Shabana Mahmood, ha espresso una ferma condanna verso coloro che hanno strumentalizzato la tragedia per fomentare disordini.

Mahmood ha ricordato l’appello della famiglia Nowak a non utilizzare la morte del giovane per alimentare divisioni e tensioni, dichiarando: "Non può esserci alcuna giustificazione per dirottare questa tragedia al fine di incitare violenza e disordine. I responsabili dovranno affrontare il pieno peso della legge".

Interrogativi sul ruolo delle forze dell'ordine e la necessità di trasparenza

La gestione iniziale della scena del crimine da parte della polizia, in particolare l’atto di ammanettare il giovane ferito, ha sollevato numerosi interrogativi e critiche. Il primo ministro Starmer ha richiesto chiarimenti sulle decisioni prese dagli agenti e su come le accuse di razzismo possano aver influito sul loro operato. L’intera vicenda continua a generare forti reazioni nella società britannica, con insistenti richieste di trasparenza e di una revisione delle procedure di intervento in situazioni analoghe.