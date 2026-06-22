È partito, secondo le prime ipotesi, per cause accidentali, dalle sterpaglie e da alcune pedane in legno presenti ai piedi della palazzina, l’incendio che nel pomeriggio di ieri ha interessato lo strato di coibentazione esterno della palazzina DH3 dell’Ospedale del Mare.

Le fiamme hanno interessato la parte esterna dell’edificio, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per contenere e domare il rogo.

Indagini della Procura in corso

Sull’accaduto sono in corso indagini coordinate dalla Procura di Napoli, con il pubblico ministero Claudio Siragusa.

Le attività investigative vedono impegnati gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Ponticelli, la Polizia Scientifica e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento.

Analisi delle immagini di videosorveglianza

Gli investigatori stanno inoltre esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, per verificare la sequenza dei fatti e confermare l’ipotesi di un’origine accidentale del rogo.

Le verifiche proseguono per escludere altre possibili cause e completare il quadro dell’accaduto.