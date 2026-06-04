La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato il 4 giugno 2026 l'archiviazione disposta dal Tribunale di Firenze nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Meloni ha definito la decisione come l'ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile, evidenziando come, dopo decenni di indagini e processi, si chiuda anche quest'ultimo capitolo con l'unica conclusione possibile: l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata.

La presidente del Consiglio ha ricordato la figura di Silvio Berlusconi, fondatore del centrodestra e per quattro volte Presidente del Consiglio.

Ha sottolineato che, "per trent'anni, insieme a lui, un'intera comunità politica, composta da milioni di italiani che esprimevano liberamente il proprio voto, è stata ingiustamente posta davanti al sospetto infamante che il consenso raccolto nelle urne poggiasse su finanziamenti mafiosi o dinamiche illegali". Meloni ha aggiunto che "i fatti e le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra: quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi".

L'archiviazione del Tribunale di Firenze

L'inchiesta, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, si concentrava sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose che insanguinarono Firenze, Milano e Roma nel 1993.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha firmato il decreto di archiviazione lo scorso 15 gennaio. La decisione è stata motivata dalla mancanza di elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e, di conseguenza, con Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore dell'ex premier.

Per Marcello Dell'Utri, questa rappresenta la sesta archiviazione in procedimenti collegati a queste complesse indagini. L'inchiesta aveva inizialmente coinvolto anche Silvio Berlusconi e si basava sull'ipotesi che la campagna stragista del 1993 fosse stata orchestrata per favorire l'affermazione politica di Forza Italia. Gli inquirenti avevano ipotizzato che Dell'Utri avesse istigato o sollecitato il boss mafioso Giuseppe Graviano a organizzare gli attentati, fungendo da "indicatore dei luoghi", con l'obiettivo di creare un clima di terrore utile al nuovo progetto politico.

La difesa di Dell'Utri ha sempre definito tali ipotesi "fantasiose", contestando l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e sottolineando la costante mancanza di riscontri probatori.

Reazioni e significato della decisione

La decisione di archiviazione è stata dunque motivata dall'assenza di elementi concreti che potessero confermare i presunti rapporti tra i soggetti indagati e la criminalità organizzata. La conclusione di questo lungo procedimento ha suscitato diverse reazioni, in particolare da parte di esponenti di Forza Italia. Marina Berlusconi ha sottolineato che si tratta della sesta archiviazione, ribadendo che l'inchiesta era basata su un "teorema giudiziario e mediatico" costruito con pregiudizi ideologici.

Antonio Tajani ha parlato di accanimento ingiustificato, affermando la necessità di una giustizia giusta ed efficiente per tutti i cittadini.

Il procedimento archiviato dal Tribunale di Firenze segna la conclusione di un percorso giudiziario durato tre decenni, durante i quali sono state condotte numerose indagini e processi relativi alle stragi mafiose del 1993 e ai loro presunti mandanti occulti, confermando l'assenza di prove concrete a supporto delle accuse.