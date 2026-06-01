Un detenuto straniero di ventisette anni si è tolto la vita la scorsa notte nel carcere di Poggioreale, a Napoli. L'episodio, il quarto suicidio registrato negli istituti penitenziari campani dall'inizio dell'anno, è stato reso noto dal garante regionale dei detenuti, Samuele Ciambriello, che ha sottolineato la crescente emergenza nel sistema carcerario della regione.

Ciambriello ha evidenziato come questo tragico evento si inserisca in un contesto già critico. Dall'inizio dell'anno, infatti, la Campania ha visto quattro suicidi tra i detenuti, a cui si aggiungono altri tre decessi le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Il garante ha identificato diversi fattori di rischio che rendono la detenzione un 'dolore insopportabile' per molte persone, in particolare per i più giovani. Tra questi, ha citato il sovraffollamento, i fattori emotivi e giudiziari, la solitudine e la vulnerabilità giovanile.

Con urgenza, Ciambriello ha ribadito la necessità di un maggiore supporto psicologico e psichiatrico all'interno delle carceri. 'Abbiamo bisogno di psicologi, di psichiatri', ha affermato. Ha poi sollevato una questione critica riguardo al carcere di Poggioreale: 'A proposito di psichiatri, a Poggioreale da poco la Sanità sta utilizzando le prenotazioni su Smop per cui i tempi per effettuare le visite si allungheranno, perché?' Questa osservazione mette in luce le difficoltà nell'accesso ai servizi essenziali di salute mentale.

La grave emergenza dei suicidi nelle carceri italiane

Il tasso di suicidi nelle carceri italiane supera ampiamente la media europea, configurandosi come una delle più grandi emergenze del sistema penitenziario nazionale. Le cause di questo fenomeno sono molteplici e profondamente radicate. Tra le principali, si annoverano il sovraffollamento cronico degli istituti di pena, che genera condizioni di vita estenuanti, e il grave disagio psicologico vissuto dai detenuti. A questi elementi si sommano le condizioni spesso inumane e degradanti, che aggravano ulteriormente la sofferenza e la disperazione all'interno delle strutture.

Le criticità del carcere di Poggioreale e i servizi sanitari

Il carcere di Poggioreale, una delle maggiori strutture penitenziarie del Paese, è costantemente alle prese con un numero di detenuti che eccede la sua capienza regolamentare.

Questa situazione di sovraffollamento è spesso accompagnata da una carenza di personale specializzato, in particolare psicologi e psichiatri, figure cruciali per il benessere mentale dei reclusi. La recente adozione del sistema di prenotazione Smop per le visite psichiatriche ha, come segnalato dal garante campano, causato un significativo allungamento dei tempi di attesa per le consulenze, rendendo ancora più difficile l'accesso a cure tempestive.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) è l'organo preposto alla gestione e al coordinamento degli istituti di pena. È sua responsabilità garantire la sicurezza, la salute e un adeguato trattamento per tutti i detenuti nelle carceri italiane, inclusa la struttura di Poggioreale, in un contesto che richiede interventi urgenti e mirati per affrontare l'emergenza in corso.