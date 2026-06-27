I soccorritori italiani sono già pienamente operativi in Venezuela, un paese duramente colpito da un recente e devastante terremoto. La notizia è stata confermata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha evidenziato la significativa presenza di una comunità italiana stimata in circa 150.000 persone nel territorio venezuelano. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dal ministro, il bilancio provvisorio tra i connazionali è purtroppo di tre deceduti, quattro feriti e circa 42 dispersi a seguito del sisma.

L'intervento delle squadre italiane e i dettagli della missione di soccorso

Una prima squadra di esperti soccorritori italiani, composta da vigili del fuoco, personale dell’Unità di crisi della Farnesina e della Protezione Civile, è atterrata nella notte precedente in un aeroporto situato in prossimità di Caracas. Il team è già attivamente impegnato nelle complesse operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione. Un secondo aereo, con a bordo personale altamente specializzato nel recupero di feriti e nella gestione delle emergenze nelle aree sinistrate, è atteso in arrivo nel corso della giornata odierna, a rafforzare ulteriormente l'intervento italiano.

Questa importante missione umanitaria è stata coordinata congiuntamente dal Dipartimento della Protezione Civile, in stretta collaborazione con il ministero degli Esteri e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il contingente italiano, composto da un totale di 97 persone, include sanitari, soccorritori qualificati e funzionari dell’Unità di crisi della Farnesina, pronti a offrire il loro prezioso supporto. La partenza del gruppo è avvenuta dall’aeroporto di Pratica di Mare, a bordo di un velivolo messo a disposizione dall’Aeronautica Militare per garantire un trasporto rapido ed efficace verso la zona colpita dall'emergenza.

La comunità italiana in Venezuela e gli aiuti d'emergenza stanziati

Il violento sisma ha interessato in modo significativo le zone dove risiede una vasta comunità italiana. Si stima che circa 3.000 connazionali vivano nelle aree immediatamente circostanti l'epicentro del terremoto, mentre il numero sale a circa 65.000 italiani se si considera l'intera area geografica colpita dall'evento sismico.

Questa situazione ha reso l'intervento italiano ancora più cruciale per la tutela e il supporto dei propri cittadini all'estero.

Per far fronte all'emergenza, il ministro Tajani ha annunciato che l'Italia ha prontamente stanziato un fondo iniziale di 5 milioni di euro in aiuti d’emergenza. Questi fondi sono stati ripartiti strategicamente per massimizzare l'efficacia dell'intervento: tre milioni di euro sono stati destinati a organizzazioni della società civile italiane che operano attivamente in Venezuela, un milione di euro è stato devoluto alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa Internazionale, e un ulteriore milione di euro è stato assegnato al Programma Alimentare Mondiale. Il ministro ha inoltre assicurato che "ulteriori aiuti arriveranno" per garantire un sostegno continuativo e rafforzato alla popolazione venezuelana e ai connazionali coinvolti in questa difficile situazione.

La missione italiana in Venezuela sarà attentamente seguita da Maria Teresa Del Re, consigliera dell’Unità di crisi della Farnesina. La sua presenza garantirà il coordinamento costante delle attività di soccorso e l'assistenza necessaria ai connazionali coinvolti nell’emergenza, assicurando una risposta efficace e tempestiva alle necessità sul campo.