Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato l'avvio di immediate verifiche per accertare la presenza e lo stato di eventuali cittadini italiani coinvolti nelle recenti e intense scosse di terremoto che hanno interessato il Venezuela. L'iniziativa della Farnesina giunge in seguito all'evento sismico che ha generato una profonda preoccupazione all'interno delle numerose comunità italiane residenti nel Paese sudamericano, le quali rappresentano una delle più significative presenze all'estero.

L'intervento della Farnesina e le parole del Ministro

Il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, ha specificato che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si è prontamente attivato per raccogliere ogni informazione utile riguardo alla situazione dei connazionali italiani in Venezuela. "Stiamo conducendo accertamenti approfonditi per verificare se vi siano nostri concittadini intrappolati o che si trovino in condizioni di difficoltà a causa delle violente scosse sismiche", ha dichiarato il ministro. Al momento, le autorità non hanno diffuso dettagli specifici circa il numero esatto di italiani presenti nelle zone maggiormente colpite dal sisma, né sono state fornite indicazioni sulla gravità o l'entità dei danni materiali eventualmente riportati dalle infrastrutture o dalle abitazioni.

La vasta comunità italiana in Venezuela sotto osservazione

La comunità italiana in Venezuela è storicamente una delle più ampie e radicate a livello globale. Dati ufficiali confermano che migliaia di cittadini italiani risiedono stabilmente nel territorio venezuelano, concentrandosi prevalentemente nelle grandi città e nelle principali aree urbane del Paese. Questa vasta presenza rende le operazioni di verifica e assistenza particolarmente delicate e complesse. Le autorità italiane, attraverso la rete diplomatica e consolare, mantengono un contatto costante e proattivo con le rappresentanze consolari locali. L'obiettivo primario è quello di monitorare attentamente l'evolversi della situazione e di essere pronti a fornire il necessario supporto e l'assistenza richiesta in ogni eventualità.

Proseguono le verifiche e l'appello ai connazionali

Le attività di verifica e monitoraggio da parte della Farnesina e delle sue articolazioni diplomatiche proseguiranno senza sosta nelle prossime ore. L'impegno è volto a garantire la massima sicurezza dei cittadini italiani e a valutare con prontezza l'attuazione di eventuali interventi di supporto e assistenza umanitaria. In questo contesto di incertezza, il Ministero degli Esteri ha rivolto un pressante invito a tutti gli italiani che si trovano attualmente in Venezuela. È fondamentale che seguano scrupolosamente le indicazioni e le direttive emanate dalle autorità locali e che mantengano un contatto costante e diretto con l'Ambasciata e i Consolati italiani presenti sul territorio. Questo permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale e di segnalare eventuali necessità.