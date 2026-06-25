Un terremoto di forte intensità ha colpito il Venezuela, causando un bilancio drammatico di vittime e feriti. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha aggiornato la nazione, comunicando ufficialmente trentadue morti e oltre settecento feriti, tutti ricoverati in ospedale. Lo stato di La Guaira è stato identificato come l'area più colpita, dove si registrano i danni maggiori e la situazione è stata descritta come una "vera tragedia". A La Guaira, la presidente Rodriguez ha confermato la presenza di decine di edifici danneggiati a causa del sisma.

Le squadre di recupero e soccorso sono attivamente impegnate sul campo per fornire assistenza alla popolazione. Rodriguez ha inoltre espresso gratitudine per il supporto internazionale, menzionando il presidente Trump e altri governi che stanno contribuendo con aiuti in questa fase di emergenza.

L'impatto e i soccorsi a La Guaira

A La Guaira, epicentro del terremoto, le autorità venezuelane evidenziano una situazione grave: danni significativi a infrastrutture e abitazioni in questa regione cruciale per la logistica. Le squadre di soccorso operano incessantemente per assistere i feriti e valutare i danni strutturali, essenziale per sicurezza e ricostruzione. L'intervento è rafforzato dagli aiuti internazionali, fondamentali per affrontare tale calamità.

Il ruolo della presidente Rodriguez nell'emergenza

La presidente ad interim Delcy Rodriguez coordina la risposta all'emergenza in Venezuela. La sua leadership è fondamentale per dirigere gli sforzi nazionali e internazionali, assicurando che aiuti e risorse raggiungano le aree colpite. Impegnata nella gestione della crisi, collabora con autorità locali e partner internazionali. La sua azione mira a mitigare le conseguenze del sisma e a delineare la ripresa delle comunità, con particolare attenzione a La Guaira.