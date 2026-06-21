Una tragica alba ha sconvolto Senago, nel Milanese, dove tre giovani di diciassette anni – due ragazzi e una ragazza – hanno perso la vita in un gravissimo incidente stradale. L'auto su cui viaggiavano, un'Audi con a bordo nove persone, è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente, un diciannovenne italiano, è indagato per omicidio stradale aggravato, essendo risultato positivo all'alcol test.

L'allarme ha mobilitato carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori. Le operazioni di soccorso si sono concentrate sul recupero dei giovani intrappolati.

Inizialmente, sette occupanti sono stati estratti: sei affidati alle cure sanitarie, mentre per uno non c'è stato nulla da fare. Durante il recupero dell'auto e la ricerca dei dispersi, i vigili del fuoco hanno individuato all'interno del mezzo gli altri due giovani, entrambi deceduti.

Le indagini e i soccorsi sul luogo della tragedia

I soccorsi hanno visto un massiccio impiego di risorse, con vigili del fuoco, personale Areu e carabinieri impegnati. Le autorità hanno prontamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le cause che hanno portato l'Audi nel canale. L'area è stata transennata per i rilievi.

La presenza di numerosi giovani a bordo e il risultato positivo all'alcol test del conducente sono elementi cruciali dell'inchiesta.

L'obiettivo è chiarire ogni aspetto di questa terribile tragedia.

Il canale Villoresi e la sicurezza stradale

Il canale Villoresi, scenario dell'incidente, è una fondamentale infrastruttura idraulica lombarda. Lungo circa ottantasei chilometri, attraversa numerosi comuni tra Milanese e Brianza, realizzato nel XIX secolo per scopi irrigui. La zona circostante, con strade provinciali e aree rurali, è spesso teatro di incidenti stradali, spesso correlati a velocità eccessiva o condizioni di guida non sicure.

Le autorità locali ribadiscono l'importanza del rispetto delle norme di sicurezza stradale, specialmente in prossimità di infrastrutture come il canale. Barriere e segnaletica adeguate sono fondamentali per prevenire simili tragedie. Le indagini in corso mirano anche a verificare le condizioni di sicurezza nella zona e ad accertare eventuali ulteriori responsabilità.