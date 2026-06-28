Una tragedia aerea ha colpito la Francia nella mattinata di domenica 28 giugno 2026, quando un aereo da turismo è precipitato nella località di Tomblaine, situata nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, a breve distanza dalla città di Nancy. L'incidente, avvenuto poco dopo le ore undici, ha causato la morte di tutte le undici persone a bordo, gettando nello sconforto l'intera comunità.

L'aeromobile era decollato dall'aerodromo di Nancy-Essey e l'impatto è avvenuto in una zona densamente abitata di Tomblaine, precisamente in rue Salvador-Allende.

A bordo si trovavano il pilota e dieci paracadutisti, suddivisi in due gruppi da cinque. La loro missione era partecipare a un "battesimo di lancio dal paracadute", un'esperienza che si è purtroppo trasformata in un evento fatale.

L'entità dell'incidente ha richiesto un'immediata e massiccia mobilitazione delle squadre di soccorso e delle forze dell'ordine. Un vasto perimetro di sicurezza è stato rapidamente istituito intorno al luogo dello schianto per facilitare le operazioni di recupero e indagine, oltre a garantire la protezione dei residenti e degli operatori. La scena presentava i segni di un impatto violento, con i detriti dell'aereo sparsi su un'area significativa.

Le operazioni di soccorso e l'intervento delle autorità

Le autorità locali hanno reagito prontamente alla gravità della situazione. La polizia nazionale di Meurthe-et-Moselle ha diramato un appello urgente alla popolazione, invitando a evitare categoricamente il settore di rue Salvador-Allende. Questa misura è stata cruciale per assicurare il libero accesso ai mezzi di emergenza e per non intralciare il delicato lavoro dei soccorritori, impegnati in un'operazione complessa e dolorosa.

Il prefetto di Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, ha preso l'iniziativa di attivare il Centro Operativo Dipartimentale (COD). Questa struttura di coordinamento, che vede la presenza di tutti i servizi operativi essenziali, è stata fondamentale per assicurare un monitoraggio in tempo reale dell'evolversi della situazione.

L'obiettivo primario era gestire l'emergenza con la massima efficacia, coordinando gli sforzi per la messa in sicurezza dell'area, l'identificazione delle vittime e l'avvio delle indagini per accertare le cause del disastro.

L'aerodromo di Nancy-Essey: un punto di riferimento regionale

L'aerodromo di Nancy-Essey, punto di partenza del velivolo coinvolto nella tragedia, rappresenta una struttura di rilievo per l'aviazione nella regione. Situato a breve distanza dal centro urbano di Nancy, l'aerodromo è un hub per diverse attività aeree, tra cui l'aviazione generale e il volo turistico. È inoltre un centro nevralgico per i lanci con il paracadute, ospitando regolarmente club e scuole dedicate a questa disciplina.

La sua importanza come punto di riferimento per le attività di paracadutismo e le scuole di volo nella regione di Meurthe-et-Moselle è ben nota. L'incidente ha inevitabilmente sollevato interrogativi sulla sicurezza dei voli e sulle procedure operative, sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive. Le indagini in corso mirano a chiarire ogni aspetto di questa drammatica vicenda, fornendo risposte alle famiglie delle vittime e alla comunità.