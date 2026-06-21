Tre poliziotti in servizio presso la Questura di Napoli sono stati raggiunti da misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Napoli. L'inchiesta, coordinata dalla Procura partenopea, li accusa di estorsione e rivelazione del segreto d’ufficio. I provvedimenti sono stati eseguiti il 20 giugno 2026.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre poliziotti avrebbero richiesto somme di denaro a persone sottoposte a indagini, promettendo in cambio la rivelazione di informazioni riservate relative a procedimenti penali in corso.

L’indagine ha preso avvio da alcune segnalazioni interne, portando alla raccolta di elementi ritenuti gravi. Il GIP ha disposto per uno degli agenti la custodia cautelare in carcere, mentre per gli altri due è stato imposto l’obbligo di dimora.

L'Inchiesta: Abuso di Posizione e Segreto d'Ufficio

L’inchiesta della Procura di Napoli ha evidenziato come i tre poliziotti avrebbero approfittato della loro posizione per ottenere vantaggi economici illeciti. Gli episodi contestati riguardano la richiesta di denaro in cambio di informazioni coperte da segreto d’ufficio. Le misure cautelari sono state adottate in seguito alla valutazione delle esigenze cautelari e della gravità dei fatti contestati, sottolineando la serietà dell'accusa.

La Questura di Napoli e le sue Funzioni

La Questura di Napoli è l’ufficio periferico della Polizia di Stato che opera nel capoluogo campano. Le sue competenze includono l'ordine pubblico, la sicurezza e la prevenzione dei reati. Le attività della Questura comprendono la gestione delle emergenze, il controllo del territorio e il coordinamento delle indagini giudiziarie, in collaborazione con la magistratura locale. Questo evento mette in luce la necessità di integrità all'interno delle forze dell'ordine.