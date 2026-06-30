La Polizia di Stato ha eseguito sei ordinanze di custodia cautelare in carcere, colpendo un gruppo criminale specializzato in truffe agli anziani. Gli arrestati, tra i 21 e i 61 anni, sono indiziati di associazione a delinquere per reati contro il patrimonio. Le truffe, spesso basate sulla tecnica del falso sinistro, hanno fruttato al sodalizio circa cinquecentomila euro.

L'operazione è frutto di un'indagine della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola. Il gruppo, con base operativa nella provincia di Napoli, operava su scala nazionale.

Le vittime, tutte tra i 74 e i 97 anni, venivano contattate telefonicamente da un falso “maresciallo”.

Il modus operandi del raggiro

Il finto maresciallo comunicava alla vittima che un congiunto aveva causato un incidente stradale grave con un'auto senza assicurazione. Per aumentare la pressione, a volte riferiva che la vittima dell'incidente era un bambino o una donna in gravidanza in pericolo di vita. Sosteneva che l'unico modo per evitare l'arresto del familiare era il pagamento immediato di un risarcimento, inducendo l'anziano a consegnare denaro o gioielli custoditi in casa.

Durante la truffa, i malfattori mantenevano un controllo psicologico costante tramite un "bombardamento telefonico" su fissi e cellulari.

Questa tattica proseguiva anche dopo il ritiro del denaro, impedendole di contattare amici, parenti o forze dell'ordine e di scoprire il raggiro.

Contrasto e prevenzione delle truffe

L'attività investigativa si inserisce nel più ampio contesto delle operazioni di contrasto alle truffe ai danni di persone anziane. Questo fenomeno, diffuso su scala nazionale, sfrutta frequentemente le tecniche di raggiro telefonico per colpire soggetti vulnerabili, spesso soli o poco informati sui rischi di tali raggiri.

La Polizia di Stato, con compiti di prevenzione e repressione dei reati sul territorio nazionale, include tra le sue attività campagne informative rivolte agli anziani. Queste iniziative mirano a sensibilizzarli sui pericoli delle truffe e a fornire consigli per la difesa. Indagini e operazioni come questa sono cruciali per tutelare i cittadini e combattere la criminalità.