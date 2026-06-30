Una coalizione di organizzazioni non governative per i diritti umani ha inviato una lettera formale al presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI), David Lappartient, chiedendo la sospensione immediata della licenza della UAE Team Emirates-XRG, la squadra guidata dal campione del mondo Tadej Pogačar.

La richiesta, presentata a ridosso della partenza del Tour de France, porta la firma di note organizzazioni tra cui FairSquare, Sudan Unlimited, Christian Solidarity Worldwide e il Bahrain Institute for Rights and Democracy.

Le motivazioni della richiesta

Al centro della dura iniziativa ci sono i legami finanziari e operativi tra il team ciclistico e lo stato degli Emirati Arabi Uniti (EAU). I principali finanziatori della squadra sono colossi statali come la compagnia aerea Emirates e XRG (braccio d'investimento della compagnia petrolifera nazionale di Abu Dhabi, ADNOC), oltre a istituti come la First Abu Dhabi Bank.

Le ONG accusano gli Emirati Arabi Uniti di essere il principale sostenitore finanziario e fornitore di armi delle Rapid Support Forces (RSF), la fazione militare accusata da esperti delle Nazioni Unite, Amnesty International e Human Rights Watch di star commettendo un vero e proprio genocidio e gravi violazioni dei diritti umani nel conflitto in Sudan.

Nick McGeehan, direttore di FairSquare, ha commentato duramente la situazione sul sito ufficiale dell'organizzazione:

"Il modello di business del ciclismo, fortemente dipendente dagli sponsor, lo rende una preda facile per i regimi autoritari in cerca di pubbliche relazioni economiche ed efficaci. La mancata lungimiranza dell'UCI di fronte a questo rischio evidente fa sì che la sua corsa più celebre serva ora da opportunità di branding per uno stato legato a un genocidio."

Il ruolo dello "Sportwashing"

Secondo i firmatari della lettera, i successi sportivi globali del team – attualmente in cima alle classifiche mondiali UCI – offrono agli Emirati una formidabile piattaforma internazionale per ripulire la propria immagine pubblica (sportwashing), proprio mentre il paese affronta pesanti accuse geopolitiche.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno più volte negato qualsiasi tipo di supporto militare alle milizie RSF in Sudan.

La coalizione ha inoltre richiamato l'UCI alle proprie responsabilità secondo i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, chiedendo di riconsiderare i criteri di assegnazione delle licenze ai team interamente sostenuti e controllati da governi che affrontano persistenti e gravi preoccupazioni sul fronte dei diritti umani, citando come ulteriore esempio anche il team Bahrain Victorious.

Né l'UCI né la dirigenza della UAE Team Emirates-XRG hanno rilasciato dichiarazioni o repliche ufficiali.