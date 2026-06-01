Il Comune di Roma ha deciso di escludere dai servizi operativi i vigili coinvolti nell'episodio dei cavalli in fuga, avvenuto il 2 giugno nella Capitale. L'incidente si è verificato durante le prove della parata per la Festa della Repubblica, generando momenti di apprensione e la necessità di un intervento rapido. La decisione riflette l'impegno dell'amministrazione a garantire la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.

I provvedimenti dopo l'incidente del 2 giugno

L'incidente si è verificato durante le prove della parata, quando alcuni cavalli, parte delle attività istituzionali, sono sfuggiti al controllo, creando una situazione di potenziale pericolo.

Il Comune di Roma ha avviato una procedura interna, disponendo che i vigili coinvolti non parteciperanno ai servizi operativi fino a nuova comunicazione. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza durante le manifestazioni pubbliche e prevenire ulteriori episodi simili.

Il ruolo della Polizia Locale di Roma Capitale

La Polizia Locale di Roma Capitale svolge funzioni essenziali di polizia amministrativa, giudiziaria e stradale nel territorio comunale. L'ente si occupa del controllo del territorio, della sicurezza urbana e della gestione di eventi pubblici, incluse manifestazioni e parate istituzionali. La sua struttura comprende reparti specializzati, come quello impiegato nella gestione degli animali durante gli eventi, evidenziando la complessità e la specificità dei compiti affidati.

La misura adottata dal Comune di Roma riguarda esclusivamente i vigili direttamente coinvolti nell'episodio e si inserisce nelle attività di controllo e verifica delle procedure di sicurezza. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al completamento degli accertamenti interni, volti a chiarire l'accaduto e garantire la massima professionalità e sicurezza.