A Napoli, il Comitato Tassisti di Base ha sollecitato la riattivazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di Dante e Chiaia. La richiesta segue il parere favorevole espresso dalla Seconda Municipalità per la ZTL di Piazza Dante. Il Comitato ha evidenziato la "fondamentale importanza" del provvedimento per la salute dei residenti (esposti a inquinamento e polveri sottili) e per garantire un servizio taxi più efficiente, rapido ed economicamente sostenibile. Ha ricordato che Chiaia è afflitta da un "traffico ormai fuori controllo", chiedendo un analogo parere positivo dalla Prima Municipalità, confidando nel presidente R.

Marino e auspicando un rapido via libera dagli assessori.

ZTL Dante: il percorso verso la riattivazione

L’11 giugno 2026, la Seconda Municipalità di Napoli ha formalmente approvato il ripristino della ZTL in Piazza Dante. Questo pronunciamento, pur non vincolante, è un passaggio istituzionale rilevante. La questione è ora all’esame dell’Amministrazione comunale, che dovrà effettuare le valutazioni tecniche e gli adempimenti necessari per la riattivazione dei varchi. Il dossier, seguito da SITAN/ATN Unimpresa e dal Comitato Tassisti di Base, è strategico per la categoria e la mobilità cittadina. Le organizzazioni sindacali hanno ringraziato i consiglieri municipali per il confronto, sottolineando l'importanza di impegno e dialogo istituzionale per la tutela della categoria e il raggiungimento di risultati.

Vertice in Prefettura sul futuro del settore taxi

Un vertice in Prefettura è stato convocato per il 25 giugno 2026 per affrontare le problematiche del settore taxi. Parteciperanno delegati sindacali, rappresentanti della Prima e Seconda Municipalità, dell’Assessorato ai Trasporti e della Polizia Municipale. L'obiettivo è discutere soluzioni per la mobilità e il servizio taxi nelle aree ZTL.

La decisione finale sulla riattivazione delle ZTL spetta all’Amministrazione comunale. La questione interessa direttamente tassisti, residenti, commercianti e utenti del centro cittadino.