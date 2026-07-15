Un tragico incidente ha scosso la provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è deceduto nella tarda serata di giovedì 16 luglio 2026. Il giovane è rimasto folgorato all'interno di un luna park a Spotorno, un evento che ha richiesto un disperato intervento dei soccorsi. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione presso l'ospedale San Paolo di Savona, il quindicenne non è sopravvissuto. Le autorità hanno immediatamente avviato indagini approfondite per chiarire le circostanze di questa drammatica fatalità.

Dinamica dell'incidente e i soccorsi

L'allarme è scattato intorno alle ore 23:00. Il giovane sarebbe rimasto folgorato presumibilmente a seguito di un contatto con un punching ball nell'area del luna park di Spotorno. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della Croce Bianca di Spotorno e l'automedica del 118 Savona. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, dove un'équipe medica ha lottato per oltre due ore, eseguendo manovre di rianimazione. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato infruttuoso, e il decesso del quindicenne è stato constatato nella mattinata di venerdì 17 luglio 2026.

Provvedimenti e indagini in corso

A seguito della tragedia, il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha emesso un'ordinanza di chiusura dell'intero impianto del luna park. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di tutti e per consentire lo svolgimento degli accertamenti necessari. Le indagini sono attualmente in corso e sono condotte dalle autorità competenti per determinare con precisione le cause della folgorazione e per verificare il rispetto delle normative di sicurezza. L'area dell'incidente è stata posta sotto sequestro per permettere ai tecnici e agli investigatori di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti. L'obiettivo è accertare eventuali responsabilità e prevenire future tragedie, assicurando che le strutture di intrattenimento siano sempre conformi agli standard di sicurezza.