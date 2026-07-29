Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha commemorato Rocco Chinnici in occasione del 43° anniversario della strage di via Pipitone Federico, avvenuta a Palermo il 29 luglio 1983. Schifani ha evidenziato il valore delle intuizioni del magistrato, affermando che Chinnici «seppe guardare oltre il proprio tempo» e che il suo innovativo metodo di lavoro, basato sulla collaborazione e la condivisione delle informazioni tra magistrati, ha rappresentato un punto di svolta fondamentale nella lotta contro la mafia. Nel suo messaggio, il governatore ha ricordato anche le altre vittime dell'attentato: i carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi, sottolineando la dignità e il coraggio con cui i loro familiari continuano a custodire la memoria di quella tragica ferita.

Le Commemorazioni del 43° Anniversario

Le celebrazioni per l'anniversario della strage si sono diffuse tra Palermo, Misilmeri e Lucca Sicula, coinvolgendo attivamente istituzioni, associazioni e la cittadinanza. Il programma commemorativo ha previsto due intense giornate dedicate alla memoria e all'impegno civile. Gli eventi hanno preso il via il 28 luglio a Palazzo Lo Cascio, a Lucca Sicula, con la presentazione del libro “L’Italia di Rocco Chinnici”, un'occasione per approfondire l'attività giudiziaria e l'eredità civile del magistrato. Le cerimonie ufficiali si sono poi aperte il 29 luglio in via Pipitone Federico 59, a Palermo, con la solenne deposizione di corone sul luogo dell'eccidio. Successivamente, nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Regina Pacis, è stata celebrata una Santa Messa in suffragio del giudice e delle altre vittime.

Impegno Civico e Memoria per le Nuove Generazioni

Nel pomeriggio del 29 luglio, le iniziative hanno coinvolto attivamente la cittadinanza e, in particolare, le nuove generazioni, con l'obiettivo di trasformare il ricordo in partecipazione concreta. A Palermo, in piazza Rocco Chinnici, si è tenuto l'appuntamento “Una rosa per zio Rocco”, promosso dalla Sartoria Sociale. I partecipanti hanno contribuito alla pulizia dello spazio pubblico dedicato al magistrato, compiendo un gesto tangibile di cura verso la città e il bene comune. Al termine dell'attività, ciascuno ha ricevuto una rosa realizzata all'uncinetto, omaggio alla memoria del giudice e simbolo di un impegno condiviso. Contemporaneamente, nella piazzetta Rocco Chinnici di Misilmeri, ha preso vita “Fiori di legalità – Giornata in ricordo del giudice Rocco Chinnici”.

Qui, alla presenza delle autorità, è avvenuta la cerimonia di piantumazione di un Giardino della Memoria, accompagnata da un laboratorio creativo per la realizzazione di uno striscione dedicato alla figura e all'insegnamento di Chinnici.

La serata a Misilmeri è proseguita con la Marcia della legalità, che dalla piazzetta Chinnici ha attraversato le vie del paese. L'evento si è concluso con un aperitivo sociale e un dj set, pensati per coinvolgere soprattutto i più giovani e raccogliere l'eredità del magistrato, che proprio nelle nuove generazioni riconosceva la speranza di una società più libera, giusta e consapevole.

L'Eredità Duratura di Rocco Chinnici

Rocco Chinnici, assassinato da Cosa nostra nel 1983, è universalmente riconosciuto come il promotore del metodo di lavoro che avrebbe poi guidato la nascita del celebre Pool antimafia e del successivo maxiprocesso.

Il presidente Schifani ha ribadito con forza che «è nostro dovere custodirne l'eredità con l'impegno concreto delle istituzioni contro ogni forma di illegalità». Le numerose iniziative svoltesi in questi giorni confermano il ruolo centrale della memoria e della partecipazione nella costruzione di una solida cultura della legalità, coinvolgendo istituzioni e cittadini nel ricordo delle vittime della mafia e nell'affermazione dei valori civili che Chinnici ha strenuamente difeso.