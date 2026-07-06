Un uomo di 92 anni, originario di Milano, è stato arrestato a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. L'anziano si trovava presso l'abitazione del figlio, nella cittadina piemontese sul Lago Maggiore. Il provvedimento restrittivo era stato disposto dalla Procura di Milano a seguito di un grave episodio risalente al 26 marzo scorso.

In quella data, l'uomo è indagato per aver ferito con un colpo di pistola una donna di 46 anni, di nazionalità romena, che lo assisteva come badante. L'aggressione si era verificata in un appartamento di viale Faenza, nel quartiere milanese di Barona.

Per questo fatto, il 92enne è sotto inchiesta per tentato omicidio, accusa che ha portato alla sua detenzione domiciliare.

L'evasione e il fermo dei Carabinieri

I Carabinieri della stazione di Stresa hanno rintracciato l'anziano nel pomeriggio di sabato, mentre passeggiava per le vie della città. È stato notato a circa un chilometro dal domicilio dove avrebbe dovuto trovarsi, violando le prescrizioni degli arresti domiciliari. I militari lo hanno fermato durante un controllo di routine sul territorio.

Dopo essere stato bloccato e sottoposto agli accertamenti, l'uomo è stato immediatamente riaccompagnato nella propria abitazione, dove prosegue la sua detenzione in regime di arresti domiciliari. La Procura di Milano continua intanto le indagini sull'episodio del 26 marzo, che ha visto la donna ferita soccorsa e trasportata in ospedale.

Il contesto dell'accusa di tentato omicidio

Il provvedimento di arresti domiciliari era stato emesso nell'ambito dell'indagine per tentato omicidio, un'accusa grave che pesa sull'anziano dopo l'aggressione alla sua badante. Stresa, la località dell'arresto per evasione, è una rinomata meta turistica sul Lago Maggiore. La presenza dei Carabinieri assicura il controllo e la sicurezza pubblica, come dimostrato dall'intervento che ha portato al fermo.