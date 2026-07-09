A Cagliari, in via Sant'Ignazio, ha aperto una nuova bottega solidale che riunisce quaranta produttori del Gerrei, un'area interna della Sardegna ricca di eccellenze. È il primo spazio fisico di Terre Ritrovate, una rete che promuove un modello di sviluppo basato su sostenibilità, valorizzazione delle produzioni locali e cura dei territori. Tra le specialità disponibili: carciofi sott'olio, formaggio e salsiccia secca.

La bottega non è solo un punto vendita, ma un presidio permanente per l'incontro tra persone, territori e comunità. Attraverso incontri, degustazioni e laboratori, si mira a creare relazioni autentiche e sostenere un'economia locale fondata su qualità, sostenibilità e responsabilità sociale.

All'inaugurazione presenti l'arcivescovo Giuseppe Baturi, don Marco Lai (direttore Caritas diocesana), e i responsabili scientifici Agris Caritas, Costantino Palmas e Marco Dettori.

Valori Etici e Sviluppo Comunitario

L'arcivescovo Baturi ha dichiarato che la bottega 'testimonia che è possibile coniugare il lavoro con la solidarietà, la qualità con l'etica, l'innovazione con il rispetto delle tradizioni'. Ha evidenziato come la cura del territorio sia cura delle comunità, per un futuro inclusivo e con il bene comune prevalente sull'interesse particolare. Don Lai ha aggiunto che l'inaugurazione è 'un segno concreto di un modo diverso di intendere l'economia, capace di tenere insieme qualità, sostenibilità, legame con il territorio e attenzione alle relazioni'.

Il progetto Terre Ritrovate mira a contrastare lo spopolamento delle zone interne del Gerrei, offrendo opportunità alle nuove generazioni e sostenendo i produttori più fragili. Costantino Palmas ha sottolineato l'importanza di tutelare la biodiversità dei territori e di proseguire nella cura della salute del suolo, pilastro per una sana alimentazione mediterranea.

Il Contributo della Diocesi di Cagliari

La Diocesi di Cagliari, attraverso la Caritas diocesana, è tra i promotori dell'iniziativa, sostenendo progetti che favoriscono la partecipazione delle comunità locali e la crescita di modelli economici responsabili. La presenza dell'arcivescovo e del direttore Caritas evidenzia l'impegno dell'ente nel promuovere azioni concrete per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale nel territorio cagliaritano.