Torna a Cerignola, nel Foggiano, la "Pastasciutta antifascista", organizzata dalla cooperativa Altereco presso il bene confiscato alla criminalità organizzata Terra Aut. L'iniziativa, in programma la sera del 23 luglio, rievoca la storica celebrazione della famiglia Cervi che, il 25 luglio 1943, a Campegine, festeggiò la destituzione e l'arresto di Benito Mussolini offrendo pasta asciutta.

Un'alleanza per la memoria e la comunità

La manifestazione di Cerignola vede la partecipazione di una vasta rete di partner: il Comune di Cerignola, l’Istituto Cervi, la Rete Pastasciutte Antifasciste, il Consorzio Rete Oltre, l'ANPI, la CGIL, la SPI CGIL, Cittadinanzattiva, la Pro Loco e Legacoop.

Un ruolo centrale è riconosciuto ai volontari, che la cooperativa definisce "motori di una vera alleanza comunitaria". La serata sarà arricchita dal monologo teatrale "La dignità. Lettera di Giuseppe Di Vittorio", scritto e interpretato da Marcello Colopi.

Impegno sociale e prodotti della terra

Il menù proposto sarà realizzato con i prodotti coltivati nei campi della cooperativa. Attualmente, otto persone provenienti da situazioni di svantaggio lavorano nei campi, testimoniando l'impegno sociale di Altereco, cooperativa nata nel 2008. Vincenzo Pugliese, presidente, ha sottolineato il significato profondo dell'iniziativa: "La memoria non è una ricorrenza passiva, ma un piatto da condividere e una terra da coltivare liberi.

La vera giustizia sociale si conquista ogni giorno, insieme, a testa alta."

La Pastasciutta Antifascista: un simbolo nazionale

La Pastasciutta antifascista è un appuntamento annuale promosso in tutta Italia, in particolare il 25 luglio, per commemorare la festa organizzata dalla famiglia Cervi a Campegine dopo la caduta del regime fascista. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) sottolinea l'importanza dell'evento per diffondere i valori e i principi della lotta antifascista e della Resistenza. Con 160.000 iscritti, l'ANPI è una delle più grandi e attive associazioni combattentistiche del Paese.