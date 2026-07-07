A partire dal 6 luglio 2026, la Municipalità di Pirri, a Cagliari, segna il ritorno ufficiale del presidio fisso della Polizia Locale. Questo servizio, atteso e di rilevanza strategica, prevede una significativa e costante presenza di agenti nelle strade del quartiere, affiancata dalla prossima riapertura di un ufficio dedicato, situato nei locali di via Riva Villasanta 35. La nuova organizzazione è stata pensata per ristabilire un punto di riferimento essenziale per il controllo del territorio e l'ascolto diretto dei residenti, rispondendo così alle specifiche esigenze della comunità locale.

Potenziamento del servizio e struttura operativa

Il dispositivo di sicurezza ripristinato si avvale di un organico di venti unità complessive, attentamente strutturate per garantire una copertura costante e capillare nell'arco dell'intera giornata. Dieci agenti saranno operativi durante la fascia mattutina, mentre i restanti dieci subentreranno per coprire i turni pomeridiano e serale. La priorità assoluta di questa iniziativa è il presidio diretto del territorio: gli agenti saranno infatti costantemente presenti lungo le vie di Pirri, con il compito di monitorare attivamente il quartiere e assicurare un elevato standard di sicurezza urbana. La responsabilità della guida di questo rinnovato presidio è stata affidata a Nicola Ambrosini, figura chiave per la gestione delle operazioni.

Riapertura dell'ufficio e punto di contatto con i cittadini

In parallelo al rafforzamento della presenza su strada, è imminente la riapertura dell'ufficio della Polizia Locale. Questo spazio, precedentemente chiuso ad aprile 2024, si trova all'interno della sede della Municipalità, in via Riva Villasanta 35. L'ufficio è stato specificamente concepito per fungere da punto di contatto diretto, accogliendo le istanze, le segnalazioni e i bisogni della cittadinanza. Nella fase iniziale di avvio, lo sportello riceverà il pubblico esclusivamente su appuntamento, al fine di ottimizzare la gestione e garantire un servizio efficiente. Gli orari dettagliati per l'accesso saranno comunicati ufficialmente a ridosso dell'inaugurazione, fornendo tutte le informazioni necessarie ai residenti.

Il commento delle autorità: un traguardo per la Municipalità

La presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha espresso profonda soddisfazione per il ripristino del servizio, definendolo un successo significativo: "La novità rappresenta un traguardo politico e amministrativo strategico per la Municipalità, frutto di un intenso lavoro di squadra che era un obiettivo prioritario del nostro programma. Abbiamo operato in stretto raccordo con figure istituzionali quali il sindaco Massimo Zedda, la vicesindaca Maria Cristina Mancini, il comandante Pierpaolo Marullo e la dirigente dei servizi del decentramento, Claudia Madeddu. Con questa nuova organizzazione, Pirri si riappropria di un punto di riferimento fondamentale che unisce il controllo dinamico delle strade all'ascolto diretto dei residenti, migliorando la qualità della vita nel quartiere".

Il sindaco Massimo Zedda ha ulteriormente evidenziato l'importanza dell'iniziativa, collegandola all'efficacia dei recenti concorsi per il personale: "Grazie anche ai recenti concorsi, abbiamo potuto rispondere prontamente alla richiesta della Municipalità. Pirri, con un numero di abitanti paragonabile a quello di una città come Nuoro, merita attenzione; la nostra ambizione è quella di potenziare ulteriormente il presidio, garantendo una sicurezza sempre maggiore". Il comandante Pierpaolo Marullo ha concluso, sottolineando la visione strategica dell'amministrazione: "L'istituzione della sezione di Pirri è un'azione concreta dell'amministrazione, volta a coprire maggiormente il territorio e a essere più vicina alle esigenze specifiche della Municipalità, grazie a un nucleo di agenti dedicato e altamente specializzato".