A Pirri, quartiere di Cagliari, ha ripreso ufficialmente il via il servizio della Polizia Locale dedicato espressamente alla Municipalità. Questo presidio prevede una presenza rafforzata di agenti nelle strade e la prossima riapertura di un ufficio dedicato nei locali di via Riva Villasanta 35. Il servizio, interrotto ad aprile 2024, è stato riattivato per rispondere alle esigenze di sicurezza e ascolto della cittadinanza, come richiesto dai residenti e dalle attività commerciali della zona.

Organizzazione del servizio e copertura territoriale

Il presidio fisso della Polizia Locale di Pirri può contare su venti unità complessive, suddivise in due turni per garantire una copertura costante durante tutta la giornata.

Dieci agenti saranno operativi la mattina, mentre altri dieci subentreranno nel turno pomeridiano e serale. Questa organizzazione permette un controllo dinamico delle strade, con una presenza costante degli agenti lungo le vie e nelle piazze principali del quartiere, con l'obiettivo di monitorare il territorio e garantire la sicurezza urbana. La responsabilità della guida del presidio è stata affidata a Nicola Ambrosini. Il comandante Pierpaolo Marullo ha sottolineato che "l'istituzione della sezione di Pirri è un'azione dell'amministrazione volta a coprire maggiormente il territorio ed essere più vicine alle esigenze della Municipalità, grazie a un nucleo di agenti dedicato".

Riapertura dell'ufficio e collaborazione istituzionale

Nei prossimi giorni sarà riaperto, all'interno della sede della Municipalità, l'ufficio della Polizia Locale in via Riva Villasanta 35. Lo sportello, pensato per accogliere istanze, segnalazioni e bisogni della cittadinanza, nella prima fase riceverà il pubblico su appuntamento, con orari che saranno comunicati a ridosso dell'apertura.

La presidente della Municipalità di Pirri, Maria Laura Manca, ha definito la riattivazione del presidio "un traguardo politico e amministrativo strategico per la Municipalità, il risultato di un lavoro di squadra che era un obiettivo del programma". Ha aggiunto: "Con questa nuova organizzazione, Pirri si riappropria di un punto di riferimento fondamentale che unisce il controllo dinamico delle strade all'ascolto diretto dei residenti".

Il sindaco Massimo Zedda ha evidenziato che, grazie ai recenti concorsi, è stato possibile esaudire la richiesta della Municipalità, ricordando che Pirri conta un numero di abitanti pari quasi a quello di Nuoro e che l'ambizione è quella di potenziare ulteriormente il presidio.