A2a ha inaugurato una nuova era per la sua presenza a Milano, avviando il trasferimento della propria sede dal centro città all'innovativo Life Campus, situato nell'ex-scalo di Porta Romana. L'annuncio, dato dall'amministratore delegato Renato Mazzoncini, sottolinea come il nuovo quartier generale, che ospita la LifeTower, rappresenti un modello di edilizia sostenibile e di avanguardia tecnologica, essendo alimentato interamente da fonti rinnovabili e concepito secondo elevati standard di efficienza energetica e idrica.

La LifeTower: un simbolo di innovazione e velocità costruttiva

La LifeTower, cuore del nuovo campus, è stata completata in soli 29 mesi, un tempo record per un edificio di tale portata. Iniziata a gennaio 2024, ha raggiunto i 144 metri di altezza, affermandosi come il sesto edificio più alto di Milano e il più elevato nella zona Sud della città. Il progetto, firmato dallo studio Acpv (Citterio‑Viel), si distingue per la sua architettura che si restringe dal basso verso l'alto, passando da un diametro di 40 metri a 26 metri, e per la sua posizione strategica che offre una panoramica privilegiata su Milano e sull'arco alpino nelle giornate più limpide. Il trasloco è già in corso, con circa un migliaio di dipendenti operativi e l'obiettivo di concentrare 1.400 lavoratori nella torre e duemila nell'intero Life Campus, riunendo così sette diverse sedi del gruppo.

La storica sede di corso di Porta Vittoria è stata venduta, con consegna prevista entro la fine di luglio.

Sostenibilità e benessere al centro del progetto

Il Life Campus incarna la visione di A2a per un futuro più sostenibile. La facciata della LifeTower è modulata in base all'esposizione solare, con una 'pelle' singola sul lato nord e una doppia, dotata di un'intercapedine ventilata, sul lato sud. Grazie a una centrale unica per teleriscaldamento e teleraffrescamento, i consumi energetici saranno abbattuti del 30%, garantendo una certificazione LEED platinum. Il risparmio idrico raggiunge il 35% di acqua potabile, grazie a sistemi di raccolta delle acque piovane per l'irrigazione delle aree verdi, come il suggestivo giardino sospeso al 13° piano.

Per la gestione degli eventi meteorologici estremi, è stata implementata anche una vasca di laminazione delle acque. All'interno, la fabbrica dell’aria, un sistema botanico di purificazione di 30 metri quadrati per 9 metri d'altezza, è in grado di filtrare 1.300 metri cubi d'aria all'ora, promuovendo un ambiente di lavoro salubre. Gli uffici sono concepiti come spazi smart e flessibili, prenotabili tramite app, favorendo nuove modalità di collaborazione.

Un polo multifunzionale per la comunità

Oltre agli spazi lavorativi, il Life Campus si propone come un vero e proprio polo multifunzionale. Include la Life arena, che ospita il Salone clienti – già attivo e in sostituzione dello storico sportello di via Sforza – e un museo esperienziale dedicato all'economia circolare, aperto al pubblico.

L'amministratore delegato Renato Mazzoncini ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento da parte di S&P di un profilo di rischio operativo rafforzato, a sostegno della crescita del Gruppo, evidenziando l'importanza strategica di questo investimento. Entro la fine dell'anno, nelle vicinanze del campus, entrerà in funzione anche la nuova cabina primaria di Unareti, un'infrastruttura cruciale per il rafforzamento della rete cittadina di A2a. Sono inoltre previsti lavori di rifacimento degli spazi pubblici del quartiere a nord della torre, che includeranno un percorso pedonale verso la Fondazione Prada, integrando ulteriormente il campus nel tessuto urbano di Milano.