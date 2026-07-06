Lo sportello Abc di via Ventaglieri a Napoli ha riaperto ufficialmente al pubblico lunedì 6 luglio 2026, tornando a servire il cuore del centro storico della città. Questa riattivazione segna un importante passo per l'azienda, che mira a rafforzare la propria presenza sul territorio e a migliorare l'accessibilità dei servizi per l'utenza. La sede garantirà la piena operatività anche durante il mese di agosto, con la sola eccezione della consueta settimana di chiusura aziendale prevista per la pausa di Ferragosto.

Orari di apertura e programmazione estiva degli uffici Abc

Gli uffici di via Ventaglieri osserveranno gli stessi orari già in vigore presso la sede di via Argine, assicurando uniformità nel servizio. Le aperture al pubblico saranno le seguenti: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30. Il martedì, invece, lo sportello sarà accessibile sia al mattino, dalle 08:30 alle 12:30, sia nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:00.

Per il periodo estivo, Abc Napoli ha definito una programmazione specifica per le proprie agenzie, garantendo la continuità dei servizi. Nello specifico:

Dal 6 luglio al 7 agosto : entrambe le agenzie, sia quella di via Argine che quella di via Ventaglieri, saranno regolarmente aperte al pubblico.

: entrambe le agenzie, sia quella di via Argine che quella di via Ventaglieri, saranno regolarmente aperte al pubblico. Dal 10 al 14 agosto : entrambe le sedi osserveranno un periodo di chiusura per la pausa di Ferragosto.

: entrambe le sedi osserveranno un periodo di chiusura per la pausa di Ferragosto. Dal 17 al 31 agosto : sarà operativa esclusivamente la sede di via Ventaglieri, mentre la sede di via Argine resterà chiusa.

: sarà operativa esclusivamente la sede di via Ventaglieri, mentre la sede di via Argine resterà chiusa. A partire da martedì 1 settembre: riprenderà la normale attività in entrambe le sedi, con il mantenimento degli orari sopra indicati, assicurando il pieno ritorno alla consueta routine operativa.

Nuovo call center commerciale Abc: servizi potenziati per i cittadini

Parallelamente alla riapertura dello sportello, dal 1 luglio è attivo un nuovo call center commerciale Abc, completamente rinnovato e destinato a integrare progressivamente funzioni operative avanzate.

Questo servizio rappresenta un ulteriore canale di contatto per i cittadini, offrendo maggiore efficienza e rapidità nella gestione delle richieste.

I numeri di riferimento per il nuovo call center sono: 081 199 66795 per le chiamate da rete mobile e 800 884021 per quelle da rete fissa (quest'ultimo numero rimane invariato). Il servizio non sarà più limitato alla sola assistenza e alla prenotazione di appuntamenti, ma si evolverà per consentire la gestione diretta delle principali pratiche commerciali, tra cui la stipula di contratti, le volture e la rateizzazione dei crediti, semplificando l'accesso ai servizi per l'utenza.

Abc Napoli: un segnale di vicinanza all'utenza

La riapertura dello sportello di via Ventaglieri è stata definita dall'azienda come "un segnale concreto di ascolto e attenzione verso i cittadini".

Una richiesta, quella di un presidio stabile e accessibile nel centro di Napoli, che è stata espressa "con forza" negli anni dall'utenza e sostenuta anche dall'Amministrazione comunale.

Il Commissario Straordinario Andrea Torino ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, dichiarando: "Restituiamo alla città un presidio fondamentale, nel cuore di Napoli, rispondendo a una richiesta forte e legittima dei cittadini e dell’Amministrazione. La riapertura di Ventaglieri è un segnale chiaro: ABC sta cambiando passo, mettendo al centro il servizio pubblico e la vicinanza alle persone".

A queste parole ha fatto eco il Direttore Generale, Sergio De Marco, che ha aggiunto: "Con il nuovo piano assunzionale e il potenziamento dei servizi, stiamo costruendo un’azienda più moderna, accessibile ed efficiente.

Il nuovo call center e la riapertura degli sportelli rappresentano i primi risultati concreti di questo percorso".

Abc Napoli: gestione del servizio idrico integrato

Abc Napoli è l'azienda speciale del Comune di Napoli incaricata della gestione del servizio idrico integrato della città. L'ente svolge un ruolo cruciale, essendo responsabile della distribuzione e della qualità dell'acqua potabile, della manutenzione delle reti idriche e dell'assistenza completa agli utenti. Le sedi di via Ventaglieri e via Argine fungono da punti di contatto diretti e strategici tra l'azienda e i cittadini, offrendo un'ampia gamma di servizi amministrativi e commerciali essenziali per la gestione delle utenze idriche.