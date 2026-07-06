Lo sportello Abc di via Ventaglieri a Napoli ha riaperto ufficialmente al pubblico lunedì 6 luglio 2026. La sede, situata nel cuore della città, torna operativa dopo un periodo di chiusura, garantendo servizio anche ad agosto, eccetto la settimana di Ferragosto.

Gli orari di apertura di via Ventaglieri sono gli stessi della sede di via Argine: dal lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30; il martedì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00.

Programmazione Estiva degli Sportelli Abc

La programmazione estiva degli sportelli Abc Napoli prevede:

6 luglio – 7 agosto : entrambe le agenzie (via Argine e via Ventaglieri) aperte.

: entrambe le agenzie (via Argine e via Ventaglieri) aperte. 10 – 14 agosto : entrambe le sedi chiuse per la pausa di Ferragosto.

: entrambe le sedi chiuse per la pausa di Ferragosto. 17 – 31 agosto : operativa esclusivamente la sede di via Ventaglieri ; via Argine chiusa.

: operativa esclusivamente la sede di ; via Argine chiusa. Da martedì 1 settembre: ripresa normale attività in entrambe le sedi, con orari standard.

Lo sportello di via Ventaglieri è il secondo punto di riferimento di Abc Napoli nel centro storico, affiancando la sede centrale di via Argine nell’area orientale.

La sua riapertura rafforza la presenza sul territorio e l'offerta di servizi.

Nuovo Call Center Commerciale Abc

Dal 1 luglio è attivo il nuovo call center commerciale di Abc Napoli, rinnovato e dotato di funzioni operative avanzate. I numeri sono: 081 199 66795 (da mobile) e il numero verde 800 884021 (da fisso).

Il servizio è progettato per gestire direttamente importanti pratiche commerciali, quali la stipula di contratti, le volture e le rateizzazioni dei crediti. Tali iniziative migliorano la qualità dei servizi e garantiscono maggiore accessibilità ai cittadini.