Nel 2025, l'Abruzzo ha registrato 3.478 incidenti stradali, causando la morte di 76 persone e il ferimento di altre 4.800. Sebbene il numero dei decessi sia diminuito rispetto agli 86 del 2024 (-11,6%) e ai 78 del 2019 (-2,6%), il tasso di mortalità regionale si è attestato a 6, un valore superiore alla media nazionale di 4,9 (che era 6,8 nel 2024). Questo dato evidenzia una situazione complessa per la sicurezza stradale nella regione.

Dettaglio degli incidenti e delle vittime in Abruzzo

Analizzando i 3.478 incidenti totali, emerge che 2.389 hanno coinvolto veicoli in marcia.

Tra questi, la tipologia più frequente è stata quella degli scontri frontali-laterali con 1.115 casi, seguiti da 570 tamponamenti, 371 scontri laterali, 202 frontali e 131 incidenti con veicoli fermi o in arresto. I restanti 1.089 casi hanno riguardato veicoli isolati, e in 367 episodi si è trattato di investimenti di pedone. Gli incidenti con esito mortale sono stati 70, causando complessivamente 76 decessi (53 uomini e 23 donne) e 55 feriti. Tra le vittime, 11 erano pedoni, 56 conducenti e 9 persone trasportate. La maggior parte degli incidenti si è verificata sulle strade urbane (2.275), seguite da quelle extraurbane (966) e da autostrade e raccordi (237).

Il quadro nazionale degli incidenti stradali

A livello nazionale, il 2025 ha visto 2.868 vittime, un calo del 5,3% rispetto al 2024. I feriti sono stati 237.822 (+1,7%), su un totale di 177.207 incidenti stradali (+2,2%). Confrontando questi dati con il 2019, si osserva una diminuzione delle vittime del 9,6% e dei feriti dell'1,5%, mentre il numero complessivo degli incidenti è aumentato del 2,9%. Il tasso di mortalità stradale in Italia è sceso da 51,4 a 48,7 morti ogni milione di abitanti. Il costo sociale degli incidenti con lesioni a persone nel 2025 è stato stimato in oltre 18 miliardi di euro, cifra che sale a circa 22,6 miliardi includendo anche i danni materiali.

Obiettivi e sfide per la sicurezza stradale

Per la prima volta dal 2021, il numero delle vittime della strada in Italia è sceso sotto quota 3.000. Questo risultato, pur essendo un segnale positivo, non è ancora sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030. È fondamentale continuare a investire nell'educazione stradale e promuovere iniziative coordinate tra le diverse istituzioni, con un'attenzione particolare alla tutela dei giovani e degli utenti più vulnerabili. La diminuzione delle vittime rispetto al 2019 si attesta al 9,6%, un valore inferiore alla traiettoria di riduzione necessaria per dimezzare le vittime entro il 2030, che prevede una diminuzione media annua del 6,1%.