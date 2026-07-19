Il gruppo regionale Abruzzo Insieme ha lanciato un forte appello: "l’Istituto Zooprofilattico di Teramo non si tocca", esprimendo profonda preoccupazione per il futuro dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’. La mobilitazione nasce a seguito delle notizie riguardanti i tagli ai finanziamenti destinati alla ricerca sanitaria pubblica che, secondo il gruppo politico, rischiano di compromettere la stabilizzazione del personale, penalizzare i ricercatori e indebolire una delle più importanti eccellenze scientifiche del territorio abruzzese e molisano.

Nel comunicato diffuso, Abruzzo Insieme ha evidenziato come "il silenzio della Regione e dei parlamentari di centrodestra metta a rischio un’eccellenza abruzzese", sottolineando che la grave situazione è stata già denunciata dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori stessi. Il gruppo ha rimarcato che "ancora più grave è il silenzio della Regione Abruzzo e dei parlamentari di centrodestra eletti nel nostro territorio", chiedendo una presa di posizione immediata, forte e autorevole da parte della giunta regionale guidata dal Presidente Marco Marsilio.

Le richieste di Abruzzo Insieme e la mobilitazione sindacale

In questo contesto di incertezza, Abruzzo Insieme ha espresso piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Istituto Zooprofilattico, sostenendo con fermezza le iniziative di mobilitazione già avviate.

L'obiettivo è chiaro: chiedere il ripristino delle risorse e la tutela del personale. Il gruppo politico ha inoltre sollecitato la Regione Abruzzo a convocare con urgenza un tavolo istituzionale e ha invitato i parlamentari abruzzesi ad attivarsi immediatamente presso il Ministero della Salute affinché vengano ritirate le misure che stanno penalizzando in modo significativo la ricerca pubblica.

La situazione di profondo disagio è pienamente confermata dalla mobilitazione generale proclamata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo. Le principali sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil, insieme alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu), hanno denunciato con forza le pesanti ripercussioni derivanti dalla rimodulazione dei trasferimenti economici decisa dal Ministero della Salute.

Secondo le organizzazioni sindacali, questa drastica riduzione delle risorse destinate alla ricerca sanitaria pubblica ha un impatto diretto e preoccupante sui diritti del personale, in particolare sui lavoratori a tempo determinato e su coloro che rientrano nella cosiddetta "Piramide della Ricerca".

Impatto sui lavoratori e prossime azioni

I rappresentanti dei lavoratori hanno evidenziato che la contrazione dei fondi ministeriali mette seriamente a rischio la regolare erogazione del salario accessorio, frena le progressioni economiche e gli incarichi contrattuali. L'allarme più grave riguarda però il blocco della stabilizzazione di 15 dipendenti precari, una decisione che comporterebbe una grave perdita di competenze e professionalità per l’ente, minando la sua capacità operativa.

L’assemblea del personale ha quindi conferito un mandato unanime ai sindacati per avviare ulteriori azioni di protesta e per chiedere il ripristino immediato dei finanziamenti ministeriali.

Nei prossimi giorni, sarà organizzata una riunione pubblica di fondamentale importanza, che vedrà la partecipazione di assessori regionali e parlamentari eletti sia in Abruzzo che in Molise. L'obiettivo di questo incontro è sollecitare un intervento diretto e incisivo presso il governo centrale. I sindacati hanno ribadito con forza la necessità di difendere un patrimonio professionale strategico per la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria. Hanno inoltre annunciato che la mobilitazione proseguirà con determinazione fino a quando non verranno garantite certezze contrattuali e occupazionali per tutto il personale coinvolto.