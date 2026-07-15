La Procura di Vasto ha ufficializzato un impegno congiunto e strategico con Anas per avviare le operazioni di rimozione delle macerie del ponte crollato sul fiume Trigno. L'infrastruttura, situata in una zona di confine cruciale tra le regioni Abruzzo e Molise, aveva ceduto nei giorni scorsi, provocando gravi disagi alla viabilità e generando una comprensibile preoccupazione tra i residenti e gli operatori economici dell'area.

Le Azioni Coordinate di Procura e Anas per la Sicurezza

In una nota ufficiale, la Procura ha dettagliato l'avvio di tutte le procedure necessarie per garantire che la rimozione in sicurezza delle strutture collassate possa procedere senza ulteriori rischi.

L'obiettivo primario di questa collaborazione è duplice: da un lato, assicurare la ripresa della circolazione stradale nel più breve tempo possibile e, dall'altro, ristabilire le condizioni di sicurezza nell'intera area interessata dal crollo. Anas, in qualità di ente preposto alla gestione e manutenzione delle infrastrutture stradali nazionali, sta operando in stretta sinergia con le autorità giudiziarie. Questa cooperazione è fondamentale per coordinare efficacemente tutte le fasi delle operazioni di sgombero e, contestualmente, per condurre una scrupolosa valutazione delle cause del cedimento strutturale, un passaggio indispensabile per prevenire futuri episodi simili.

Impatto Territoriale e Urgenza Operativa

Il ponte sul fiume Trigno non era solo un semplice attraversamento, ma rappresentava un collegamento vitale e strategico per la connettività tra le province di Abruzzo e Molise. Il suo improvviso crollo ha avuto un impatto significativo sui collegamenti stradali locali, costringendo le autorità a implementare deviazioni complesse e a pianificare interventi urgenti per mitigare le ripercussioni sul traffico e sulla vita quotidiana delle comunità. Le istituzioni coinvolte hanno unanimemente sottolineato che la rimozione delle macerie costituisce una priorità assoluta. Questa operazione non solo è essenziale per ristabilire la normalità nella zona, ma è anche propedeutica a consentire le successive e approfondite verifiche tecniche sull'intera infrastruttura, un passo cruciale per comprendere le dinamiche del crollo e per progettare eventuali interventi di ricostruzione o ripristino.

La Procura di Vasto ha ribadito che tutte le attività sul sito del crollo verranno eseguite nel rigoroso rispetto delle più stringenti misure di sicurezza e delle tempistiche tecniche previste per interventi di questa complessità. Parallelamente alle operazioni di sgombero, le indagini sulle cause del crollo proseguono con determinazione, mirando a identificare eventuali responsabilità e a chiarire ogni aspetto tecnico. Il costante coordinamento tra Anas e la Procura rimane un pilastro fondamentale per la gestione efficace dell'emergenza in corso e, soprattutto, per la tutela della pubblica incolumità, garantendo che ogni azione sia volta a salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente circostante.