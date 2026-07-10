Si è spenta a 106 anni suor Annamaria delle Adoratrici del Santissimo Sacramento, al secolo Anna Perfumo, una delle religiose più anziane al mondo. La monaca di clausura, che aveva compiuto i 106 anni lo scorso marzo, è deceduta nel monastero di Seregno, in Brianza, dove risiedeva. Originaria di Rocca Grimalda, in provincia di Alessandria, suor Annamaria era nota non solo per la sua lunga vita dedicata alla fede, ma anche per la sua sorprendente e moderna attività sui social network, attraverso i quali condivideva i suoi pensieri e la sua testimonianza.

Una vocazione tardiva e una vita di dedizione

La storia di suor Annamaria è caratterizzata da una vocazione tardiva, un percorso di fede intrapreso in età matura. È infatti entrata nel monastero di clausura all'età di 70 anni, dopo aver concluso una lunga e significativa carriera come insegnante. Questa scelta, avvenuta in un momento della vita in cui molti si dedicano al riposo, ha dimostrato la sua profonda dedizione e il suo desiderio di consacrazione. Da quel momento, ha vissuto una vita di preghiera e raccoglimento, tipica della clausura, senza però rinunciare a un legame con l'esterno, mediato in modo innovativo e sorprendente.

La testimonianza del Vangelo attraverso i social

Ciò che ha reso suor Annamaria una figura particolarmente singolare e amata è stata la sua inaspettata e significativa presenza nel mondo digitale.

La religiosa, infatti, utilizzava attivamente internet e in particolare la piattaforma YouTube per diffondere i suoi messaggi. Attraverso brevi video e profonde riflessioni, condivideva i suoi pensieri sul Vangelo, offrendo spunti di meditazione e conforto a un pubblico vasto e diversificato. Questa sua attività online l'aveva rapidamente trasformata in un vero e proprio punto di riferimento spirituale per numerose persone, che trovavano nelle sue parole non solo ispirazione e guida, ma anche un inatteso senso di connessione con la spiritualità monastica. La sua straordinaria lucidità e la sua notevole capacità di rimanere attiva fino a poco tempo prima della scomparsa, interagendo costantemente con la sua comunità virtuale, hanno ulteriormente sottolineato la sua eccezionale vitalità e la sua apertura al mondo contemporaneo.

Suor Annamaria si è spenta serenamente ieri, lasciando dietro di sé un'eredità spirituale e comunicativa che si estende ben oltre le austere mura del suo monastero di clausura. La sua intera esistenza, e in particolare gli ultimi anni, rappresentano un esempio luminoso e toccante di come la fede profonda e la testimonianza religiosa possano efficacemente abbracciare e utilizzare i nuovi mezzi digitali. Ha dimostrato con la sua vita che non esistono barriere di età o di tradizione che possano impedire la condivisione di un messaggio universale di speranza, spiritualità e conforto. La sua storia, unica nel suo genere, rimarrà un simbolo duraturo di innovazione, devozione e apertura al dialogo con il mondo moderno.