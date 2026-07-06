I funerali di Massimo Ciarelli, il quarantatreenne di Pescara deceduto il primo luglio al termine di un inseguimento con i carabinieri, si sono trasformati in un vero e proprio "funerale-show", attirando una vasta partecipazione e generando grande risonanza, anche sui social media. Le esequie si sono svolte ieri nel quartiere Rancitelli di Pescara, nella chiesa della Madonna del Fuoco, con una notevole affluenza di cittadini che hanno voluto rendere l'ultimo saluto.

L'evento che ha portato alla morte di Ciarelli è stato un inseguimento iniziato a Montesilvano e conclusosi tragicamente a Silvi, dove lo scooter su cui viaggiava si è scontrato con una Jeep Renegade dei carabinieri.

La dinamica dell'incidente ha preceduto una cerimonia funebre che ha assunto contorni insoliti e suggestivi.

La cerimonia: un omaggio tra fuochi e musica

La celebrazione funebre è stata caratterizzata da elementi di forte impatto emotivo e visivo. Il feretro è stato accolto da spettacolari fuochi d’artificio, una pioggia di petali di rose rosse e il lancio di palloncini bianchi e azzurri, colori che richiamano la squadra di calcio del Pescara, a cui Ciarelli era evidentemente legato. Molti dei presenti hanno mostrato il loro affetto indossando t-shirt dedicate al defunto, mentre un grande striscione recitava un messaggio toccante: “Ciarelli Massimo, l’amore per te è come l’acqua dentro il mare non può finire mai, un cuore bianco e un cuore azzurro”.

Le immagini che hanno spopolato sui social hanno documentato la presenza di una banda musicale che ha accompagnato il corteo funebre. Un lungo corteo di scooter e monopattini ha seguito il feretro, percorrendo le strade della città fino a raggiungere il carcere di San Donato. Questo gesto simbolico ha sottolineato il legame di Ciarelli con la comunità e il suo passato.

Il contesto della semilibertà e il coinvolgimento della comunità

Al momento del decesso, Massimo Ciarelli era detenuto in regime di semilibertà presso il carcere di San Donato. Questo status gli consentiva di trascorrere parte della giornata fuori dall’istituto penitenziario per svolgere attività lavorative o formative, con l'obbligo di rientrare in carcere per la notte.

Ciarelli era stato condannato per l'omicidio dell’ultrà Domenico Rigante, avvenuto nel 2012, un dettaglio che aggiunge complessità alla sua storia.

La partecipazione dei cittadini ai funerali è stata estremamente sentita. Numerose persone hanno visitato i familiari di Ciarelli nei giorni precedenti le esequie, portando conforto e solidarietà, in particolare alla madre. L'evento ha evidenziato come la comunità locale si sia stretta attorno ai congiunti del defunto, manifestando un profondo senso di vicinanza in un momento di lutto.