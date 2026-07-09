L'esponente pubblico Mario Adinolfi si trova da ieri agli arresti domiciliari, coinvolto in una complessa vicenda giudiziaria. Le accuse a suo carico riguardano presunti reati di truffa ed evasione fiscale, che hanno portato all'applicazione della misura cautelare disposta dalle autorità competenti.

In risposta a questa situazione, Adinolfi ha diffuso una lunga e articolata nota, nella quale ha fermamente dichiarato la propria posizione. "Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente", ha affermato con decisione, respingendo ogni addebito mosso nei suoi confronti.

Nella sua comunicazione, Adinolfi ha voluto esprimere un sentito ringraziamento. Ha menzionato specificamente gli amici e, sorprendentemente, anche alcuni avversari politici che gli hanno fatto pervenire messaggi di sostegno e solidarietà in queste ore delicate. Questo gesto di vicinanza, ha sottolineato, è stato per lui di grande conforto.

L'ex parlamentare ha inoltre evidenziato di affrontare questa difficile esperienza con una profonda serenità, attribuendola alla sua solida fede. Ha descritto la vicenda giudiziaria come "surreale", sottolineando l'evidente ingiustizia grave che, a suo dire, lui e la sua famiglia stanno patendo. Per rafforzare il suo punto di vista, ha utilizzato una potente metafora religiosa: "Ma Dio quando vuole mostrare la regalità di Davide non gli manda una corona, gli manda Golia".

La vicenda giudiziaria e la difesa di Adinolfi

Le accuse specifiche rivolte a Mario Adinolfi si concentrano su presunte attività illecite legate alla truffa e all'evasione fiscale. Tali contestazioni sono state oggetto di indagini da parte delle autorità giudiziarie, culminate nella disposizione degli arresti domiciliari come misura cautelare.

Dalla sua residenza, dove è attualmente confinato, Adinolfi ha ribadito con forza la sua totale estraneità ai fatti che gli vengono imputati. Il suo messaggio ai giudici, reiterato nella nota, è una chiara affermazione di innocenza, volta a smentire le accuse mosse nei suoi confronti.

Il contesto della vicenda si inserisce in un quadro di accertamenti su presunte irregolarità fiscali e altre attività di natura economica. La posizione di Mario Adinolfi rimane al centro dell'attenzione degli organi giudiziari competenti, che proseguiranno con le valutazioni necessarie per definire l'esito del procedimento.