L'aeroporto di Catania ha interrotto tutte le operazioni di volo fino alle ore 20 di oggi. La decisione è stata presa a causa dell'intensa attività eruttiva dell'Etna e della conseguente ricaduta di cenere vulcanica che ha interessato lo scalo siciliano. Una misura indispensabile per la sicurezza.

Sospensione dei voli e motivi precauzionali

La sospensione riguarda sia i decolli che gli atterraggi, coinvolgendo tutti i voli programmati per la giornata. Le autorità aeroportuali hanno confermato che la chiusura resterà in vigore almeno fino alle 20.

La diffusione di cenere vulcanica ha reso necessaria la precauzione per garantire l'incolumità di passeggeri e personale, prevenendo danni agli aeromobili. La situazione è monitorata per valutare l'evolversi del fenomeno.

Gestione dei disagi e servizi di supporto

Per mitigare i disagi ai viaggiatori, sono state attivate diverse procedure. I passeggeri sono stati invitati a non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato lo stato del volo con la compagnia aerea. Sono stati predisposti servizi alternativi, come collegamenti tramite bus e treni, per agevolare gli spostamenti. Inoltre, alcuni voli sono stati dirottati su scali alternativi nel tentativo di ridurre l'impatto sui piani di viaggio.

Monitoraggio e importanza dello scalo catanese

Le autorità aeroportuali continuano a monitorare attentamente la situazione, fornendo aggiornamenti in base all'evolversi dell'attività vulcanica. L'aeroporto di Catania "Vincenzo Bellini" è uno dei principali scali della Sicilia e svolge un ruolo cruciale per i collegamenti aerei nazionali e internazionali dell'isola. La sua operatività è fondamentale per la regione, e la chiusura temporanea sottolinea la priorità della sicurezza in emergenze naturali.