L'aeroporto di Catania ha interrotto le sue attività di volo, sia in arrivo che in partenza, a causa dell'attività vulcanica dell'Etna. La decisione, comunicata dalla SAC, società che gestisce lo scalo etneo, è stata presa in seguito agli eventi della notte tra il 5 e il 6 luglio. Il blocco integrale delle operazioni è previsto fino alle ore 12 di oggi. Questa misura si è resa indispensabile per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, data la persistente presenza di cenere vulcanica nell'atmosfera, che continua a compromettere l'operatività dello scalo.

Interruzione dei voli a Catania e operatività di Comiso

La situazione attuale vede l'aeroporto di Catania temporaneamente non operativo per tutti i voli. I passeggeri che avevano in programma di partire o arrivare a Catania sono vivamente invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea di riferimento prima di recarsi in aeroporto. La SAC ha ribadito che l'attività dei voli in arrivo è stata interrotta e che è stato disposto un blocco totale delle partenze fino alle ore 12 locali. Nel frattempo, l'aeroporto di Comiso, situato nella stessa area geografica, continua a operare regolarmente, non essendo stato interessato dagli effetti della cenere vulcanica. Questo garantisce la continuità di alcuni collegamenti aerei nella regione.

Impatto della cenere vulcanica sulla sicurezza aerea

La decisione di sospendere le attività di volo è direttamente collegata agli effetti dell'attività vulcanica dell'Etna. La presenza di cenere nell'aria rappresenta un serio rischio per la sicurezza dei velivoli, potendo causare danni ai motori e compromettere la visibilità. Per tale ragione, le autorità aeroportuali hanno ritenuto prioritario bloccare le operazioni fino a quando le condizioni non torneranno a essere sicure. La situazione è oggetto di un costante monitoraggio da parte degli enti preposti. Nelle prossime ore, sono attesi ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione del fenomeno vulcanico e sulle prospettive di ripresa delle attività di volo presso lo scalo di Catania.

La società di gestione dell'aeroporto esorta tutti i viaggiatori a mantenersi informati attraverso i canali ufficiali e le comunicazioni delle compagnie aeree per eventuali modifiche o aggiornamenti.