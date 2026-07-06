Mercoledì sarà inaugurato il nuovo terminal dell'Aeroporto di Roma Urbe, completamente riqualificato per divenire un'infrastruttura moderna e funzionale. Alla cerimonia di apertura parteciperanno il presidente Enac Pierluigi Di Palma, l'amministratore unico di Enac Servizi Marco Trombetti, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi.

La nuova aerostazione interpreta una visione innovativa dell'infrastruttura aeroportuale, integrando mobilità aerea, sicurezza, accessibilità e accoglienza con servizi di interesse collettivo.

L'aeroporto è concepito come uno spazio aperto al territorio, capace di dialogare con le comunità locali e valorizzarne le vocazioni economiche, sociali e ambientali.

Un modello per la mobilità regionale

Con questo intervento, Roma Urbe si afferma come modello per gli aeroporti territoriali e la mobilità del futuro. La nuova aerostazione è un tassello strategico per lo sviluppo della Regional Air Mobility (RAM), un progetto promosso da Enac attraverso Enac Servizi, volto a favorire una mobilità a corto raggio integrata con altri sistemi di trasporto. L'obiettivo è realizzare una rete nazionale flessibile e capillare, migliorando la connessione tra territori e ampliando l'accessibilità, anche con l'utilizzo di vettori pet friendly.

L'inaugurazione conferma la vocazione di Enac e Enac Servizi nella valorizzazione degli aeroporti territoriali e nella promozione di una mobilità aerea innovativa e sostenibile, in linea con gli obiettivi della transizione digitale ed ecologica del sistema aeroportuale italiano.

Il ruolo di Enac e la Regional Air Mobility

Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, è responsabile della regolamentazione, del controllo e dello sviluppo dell'aviazione civile in Italia. Attraverso la Regional Air Mobility, l'ente rafforza i collegamenti tra aeroporti territoriali, promuovendo soluzioni di trasporto integrate e sostenibili. Il nuovo terminal di Roma Urbe si inserisce in questa strategia, offrendo nuove opportunità di connessione e servizi anche per la business aviation e per i collegamenti rapidi tra scali, come quelli previsti tra Fiumicino e Roma Urbe.

La cerimonia di inaugurazione rappresenta un momento significativo per la città e per il sistema aeroportuale nazionale, segnando l'avvio di una nuova fase di sviluppo per la mobilità aerea regionale e per l'integrazione tra infrastrutture e territorio.