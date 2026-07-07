Il Tribunale di Gorizia ha condannato l’Aeroporto del Friuli Venezia Giulia a risarcire sette suoi dipendenti per il lavaggio domestico delle tute da lavoro. La sentenza, che chiude una vicenda durata vent'anni (dal 2002 al 2022), riconosce il diritto dei lavoratori, iscritti alla Filt-Cgil, a non sostenere le spese per la pulizia degli indumenti forniti dall’azienda. Questi abiti, infatti, sono considerati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sono essenziali per proteggere da rischi chimici e biologici, rendendo obbligatorio per l'azienda garantirne l'igiene.

Il giudice ha stabilito un risarcimento di dieci euro mensili per ciascun lavoratore, per un totale complessivo di 16.080 euro. A questa somma si aggiungono interessi, rivalutazione monetaria e spese legali pari a 4.035,64 euro. La decisione del Tribunale ha respinto la tesi dell’Aeroporto del Fvg, che aveva sostenuto una presunta rinuncia tacita dei lavoratori ai crediti e che solo i DPI ad alta visibilità rientrassero nell'obbligo aziendale. Il giudice ha invece confermato che l'esposizione a rischi chimici e biologici imponeva all'azienda la responsabilità dell'igiene dei DPI.

Sentenza di Gorizia: obblighi e risarcimenti

Il procedimento giudiziario, svoltosi tra il 2025 e il 2026, ha evidenziato come la normativa vigente imponga al datore di lavoro l’obbligo di assicurare la pulizia e l’igiene dei DPI, specialmente quando questi sono impiegati per la tutela da rischi specifici.

Il risarcimento copre l'intero periodo di utilizzo delle tute e le spese sostenute dai dipendenti, ai quali è stato riconosciuto anche il rimborso delle spese legali.

Precedenti e casi analoghi a livello nazionale

La sentenza di Gorizia non è un caso isolato. Simili pronunce si sono registrate in altri scali italiani, come l’aeroporto di Malpensa. Qui, il Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto il diritto al risarcimento per 33 dipendenti di Aviapartner, anch'essi costretti a provvedere autonomamente al lavaggio dei propri Dispositivi di Protezione Individuale. In questi casi, i risarcimenti individuali hanno oscillato tra i 4.000 e i 5.000 euro netti, a seconda della presenza lavorativa.

La sentenza di Busto Arsizio ha ribadito l'obbligo aziendale di gestire la pulizia degli indumenti protettivi.

A conferma di questa linea giurisprudenziale, la Corte d’Appello di Milano aveva già convalidato precedenti verdetti favorevoli ai lavoratori, limitando la prescrizione a dieci anni e riconoscendo un compenso aggiuntivo per il tempo impiegato nel lavaggio. Questi episodi delineano una chiara tendenza legale che attribuisce alle aziende la piena responsabilità di garantire condizioni igieniche adeguate per i DPI, soprattutto quando il loro utilizzo è imposto per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.