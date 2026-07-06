Il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del tribunale di Torino ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ferì un tifoso al volto durante il derby tra Torino e Juventus. Il Gip ha disposto la sospensione dal servizio per l'agente per dodici mesi, in alternativa alla misura cautelare più restrittiva sollecitata dalla procura.

La decisione del tribunale torinese si inserisce nell'indagine sull'episodio avvenuto durante la partita di calcio cittadina. Il provvedimento di sospensione dal servizio, valido per un anno, è stato adottato in seguito all'inchiesta scaturita dalla ferita riportata dal tifoso, colpito dal lacrimogeno lanciato dall'agente indagato.

La posizione della difesa e le motivazioni del giudice

Gli avvocati Lucietta Gai e Paolo Chicco, difensori del poliziotto, hanno espresso una "parziale soddisfazione" per l'ordinanza del Gip. Hanno sottolineato che, "al di là del merito della vicenda", è stata accolta la loro tesi sull'assenza di esigenze cautelari. La sospensione dal servizio è considerata una misura alternativa e meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari richiesti dalla procura.

La difesa si riserva la possibilità di ricorrere al tribunale del riesame per contestare la misura. Il procedimento giudiziario prosegue, e il poliziotto rimarrà sospeso dalle sue funzioni per un anno, in attesa degli sviluppi processuali.

Il contesto dell'indagine sul derby Torino-Juventus

L'episodio che ha dato il via all'indagine si è verificato durante il derby tra Torino e Juventus, un evento sportivo molto sentito. Un tifoso fu colpito al volto da un lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine, riportando una ferita che ha innescato l'inchiesta. Il tribunale di Torino ha valutato le richieste della procura e le argomentazioni della difesa, applicando la sospensione dal servizio come misura cautelare.

L'indagine rimane aperta e la posizione del poliziotto sarà oggetto di ulteriori valutazioni nelle prossime fasi processuali. Gli avvocati difensori hanno ribadito l'intenzione di utilizzare tutte le opzioni legali disponibili per tutelare il proprio assistito.