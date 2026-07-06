Un cittadino ghanese di 38 anni è stato vittima di una violenta aggressione all'alba del 5 luglio 2026, nelle campagne di Manfredonia, in provincia di Foggia. L'uomo, segretario dell'associazione ghanesi di Puglia e residente nella città dal 2008, è stato colpito alla testa con una bottiglia da un gruppo di circa dieci giovani. L'episodio è scaturito da un incidente stradale: una delle tre autovetture su cui viaggiavano gli aggressori, guidata da un ventenne, aveva tamponato l'auto della vittima lungo la strada provinciale 58.

Dopo il tamponamento, i conducenti e gli altri occupanti dei veicoli sono scesi.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, i ragazzi si sarebbero rivolti a lui con l'appellativo "marocchino". "Quando ho spiegato loro che sono ghanese mi hanno aggredito perché straniero", ha raccontato l'uomo, evidenziando il sospetto movente razziale. Immediatamente dopo l'aggressione, la vittima è riuscita a contattare la polizia, mentre il gruppo di giovani si dileguava, lasciando sul posto solo il ventenne alla guida del veicolo che aveva causato l'incidente.

L'uomo ferito è stato prontamente soccorso e trasportato all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Qui, dopo aver ricevuto le cure necessarie, è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. La denuncia formale dell'accaduto sarà presentata dalla vittima nella giornata successiva all'aggressione.

Le reazioni e le indagini in corso

La dinamica dell'aggressione è ora al vaglio della polizia stradale. Francis Oppong, presidente dell'associazione ghanesi di Puglia, ha espresso preoccupazione, sottolineando che "Mohamed è stato più fortunato di Bakari", in un chiaro riferimento a Bakari Sako, il bracciante maliano di 35 anni tragicamente ucciso a Taranto il 9 maggio scorso, anch'egli vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di giovani. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha commentato la gravità dell'episodio: "È un fatto grave, gli inquirenti accerteranno cosa sia realmente accaduto. Ogni tipo di aggressione è grave, ma è chiaro che se il motivo è legato a una questione di razzismo è pericoloso, molto pericoloso".

L'associazione Guap ha denunciato l'episodio, avvenuto nei pressi del Regiohotel Manfredi, lungo la Strada Provinciale 53, al chilometro 11, in agro di Manfredonia. L'associazione ha richiesto che venga fatta piena luce sulla vicenda e che siano accertate tutte le responsabilità. Le indagini sono state affidate alla Polizia Stradale di San Severo, impegnata a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e a verificare le responsabilità delle persone coinvolte. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze specifiche che hanno portato all'aggressione, oltre a quanto già emerso dalle prime ricostruzioni.