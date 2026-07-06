Un grave episodio di violenza ha scosso la periferia di Milano, dove un uomo è stato accoltellato gravemente nella mattinata di sabato. L'aggressore, identificato come Lamin Saidlly, ventidue anni, nato in Italia da genitori originari del Gambia, è stato prontamente arrestato dalle forze dell'ordine. La vicenda ha rapidamente assunto i contorni di un caso giudiziario, portando il giovane davanti al giudice per le indagini preliminari per il cruciale interrogatorio di garanzia.

L'interrogatorio di garanzia: Saidlly si avvale della facoltà di non rispondere

Durante l'interrogatorio di garanzia, tenutosi presso il carcere di San Vittore, Lamin Saidlly si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato Simona Brambilla, suo legale, ha dichiarato che il suo assistito è apparso "molto scosso" e che "non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato sull’auto della polizia". Questa amnesia coprirebbe i momenti cruciali dell'aggressione, un aspetto che la difesa intende approfondire.

Il legale ha inoltre precisato che Saidlly non rammenta nemmeno la frase a lui attribuita: "Mi sono divertito, una volta fuori lo rifaccio". La difesa ha descritto il giovane come "un ragazzo molto smarrito e confuso", suggerendo un possibile disagio psicologico o uno stato alterato al momento dei fatti, elementi che potrebbero essere oggetto di future valutazioni investigative.

Misure cautelari: nessuna richiesta di attenuazione per Saidlly

Nonostante la gravità delle accuse, l'avvocato Brambilla ha scelto di non presentare richieste di attenuazione della misura cautelare, inclusi gli arresti domiciliari. La motivazione è stata esplicitata: "anche per non mettere in difficoltà il padre". Questa decisione evidenzia una complessa situazione familiare e un tentativo di proteggere i propri cari dalle ripercussioni legali dell'accaduto. Di conseguenza, la posizione giudiziaria di Lamin Saidlly rimane invariata, con il giovane che resta in custodia cautelare. Le indagini sull'accoltellamento nella periferia milanese proseguono con l'obiettivo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e le motivazioni che hanno portato a un gesto di tale violenza.